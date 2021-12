Des TGV risquent d'être supprimés ce samedi et ce dimanche entre Paris, Lille et Calais en raison d'un mouvement de grève des cheminots. Selon la CGT, ils réclament une meilleure organisation des roulements des conducteurs.

Un mouvement de grève sur les TGV entre Paris, Lille et Boulogne ce week-end

Mauvaise nouvelle pour ceux qui doivent partir en vacances ce week-end en TGV au départ de notre région: le trafic sera perturbé samedi et dimanche par un mouvement de grève des cheminots à l'appel de la CGT, de Sud Rail et de l'UNSA ferroviaire. Le mouvement concerne l'axe TGV Nord, c'est-à-dire les TGV qui desservent Paris / Lille / Calais / Boulogne / Rang-du-Fliers. La direction n'a pas communiqué sur les prévisions de trafic mais selon la CGT, des trains seront bien supprimés. Le syndicat indique qu'il y aura au moins 17 journées de service non tenues sur le week-end, autrement dit 17 postes de conducteurs manquants.

Les revendications portent sur les roulements des conducteurs : les syndicats indiquent vouloir une meilleure organisation de ces roulements, par exemple pour limiter les prises de service en pleine nuit, ainsi qu'une harmonisation de ces roulements entre les différents pôles de conducteurs. L'objectif est de réduire la pénibilité du travail pour les conducteurs. Une première journée de grève a eu lieu le 13 décembre, "un coup de semonce" selon la CGT selon laquelle la direction reste sourde aux revendications. D'où ce nouveau coup de pression ce week-end.