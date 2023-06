Un multi-commerce de Dordogne cherche repreneur pour éviter "la mort du petit village"

Le Troisième Lieu est l'exemple même du commerce de proximité, le seul à Coly, qui anime tout un petit village et nécessaire à ses habitants. Les deux actuels gérants de ce multiple service rural de la nouvelle commune de Saint-Amand-de-Coly en Terrassonnais veulent transmettre l'affaire, sans pour autant voir ce "lieu de vie" mourir.

C'est ainsi que Pascal Clavel, le dirigeant jusque fin juin, désigne cet endroit. Le Troisième Lieu revêt en effet de multiples fonctions : épicerie, bar, restaurant, station essence, dépôt de pain, relais colis, etc. Pascal Clavel, qui gère tous les services, part bientôt à la retraite, et surtout son fils Yohan, à la cuisine, a obtenu une opportunité en Bretagne et quitte la Dordogne.

A l'entrée du Troisième Lieu, on trouve l'épicerie et le dépôt de pain. © Radio France - Lisa Guinic

Un duo pour prendre la relève

Le duo familial souhaite vraiment trouver un couple ou un père et un fils, comme eux, par exemple pour prendre la suite du multi-commerce. "Le plus important est qu'il y ait une pérennité dans l'affaire, affirme Pascal Clavel, et que les deux ans que nous venons de passer à remonter un truc, qui était fermé et qui ne fonctionnait pas, pour en faire quelque chose qui fonctionne, dure pour les gens du village."

Le commerçant de 62 ans veut "garder ce sentiment de se dire que nous avons pas fait ça pour rien et que nous laissons derrière nous quelque chose qui fonctionne et qui peut faire vivre des gens et peut-être faire venir des gens qui ne sont pas de la région." Pascal Clavel l'assure : "Notre climat, notre région, notre endroit sont sympas parce que nous ne sommes pas loin de Sarlat, de Lascaux, plein de gens passent."

Le restaurant du multi-commerce propose 18 places à l'intérieur, et autant à l'extérieur, en terrasse. © Radio France - Lisa Guinic

Besoin de proximité

Des touristes mais aussi "des personnes issues d'un certain âge - et cela ne va pas aller en s'arrangeant en Dordogne -poursuit le père, qui sont contentes de pouvoir trouver quelque chose à côté parce que c'est compliqué ici. C'est Terrasson ou Montignac, cela fait tout de suite 30 km aller-retour". Le facteur Vincent s'en rend bien compte : chaque jour il dépose quatre-cinq colis et en repart avec un ou deux nouveaux et des lettres. "Ca remet un peu d'animation dans le village, détaille le postier. Maintenant, à Coly, on peut déposer ses colis ici, sinon il fallait aller au Lardin."

Au Troisième Lieu, Pascal Clavel s'est rendu compte que ses clients "ont aussi besoin d'avoir quelqu'un qui discute avec eux". Christian par exemple s'installe deux fois par semaine derrière le bar. "Je prends un demi ou un apéro, raconte-t-il. J'y viens avec les copains, mon amie, même le facteur."

"Les petits villages se meurent"

Aussi accoudé au bar, Franck salue un copain, Jean. Tous deux ne veulent pas voir le lieu fermer, "parce que sinon, après les petits villages se meurent", s'inquiète le second. "Nous sommes restés trois ou quatre années sans rien, les gens ne se voyaient plus", décrit-il gravement.

Le Troisième Lieu est bien placé, au bord de la départementale, sur la route des touristes l'été. © Radio France - Lisa Guinic

Les murs du Troisième Lieu appartiennent à la mairie. Elle les loue 600 euros par mois au gérant. La société, comprenant le fonds de commerce, est à vendre à 29 000 euros négociables.