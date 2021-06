Un mystérieux habitant de Beaugency fait parler de lui dans les milieux boursiers

Depuis quelques jours, la ville de Beaugency est citée dans plusieurs articles de la presse économique et boursière, comme la Tribune ou Capital. Cette mise en lumière est d'autant plus surprenante qu'elle concerne une affaire très mystérieuse impliquant un jeune homme de 26 ans dont les sociétés sont officiellement domiciliées à Beaugency.

Il aurait racheté 5% du capital d'Atos pour 300.000 millions d'euros

Tout commence le 14 mai dernier. La société Finsur Corp fait savoir auprès de l'AMF, l'Autorité des Marchés financiers, qu'elle vient de prendre un plus de 5% du capital d'ATOS, une des plus grandes entreprises françaises du CAC 40, spécialisée dans les services informatiques et numériques. Cette prise de capital, d'un montant de 300.000 millions d'euros, crée la surprise à la Bourse où personne ne connait cette société basée à Beaugency. Elle a bien été déclarée au Tribunal de Commerce d'Orléans en 2019 mais radiée le 18 février 2020. Dans les faits, elle n'a jamais eu d'activité. Son détenteur, Dylan Dariah, est depuis à la tête d'une autre société, baptisée Tiniance Investment et basée elle aussi à Beaugency, rue du Clos Saint Jean. Là, encore difficile de savoir qu'elle fait réellement.

ATOS, une multinationale française, qui compte 110.000 salariés dans le monde © Maxppp - Jérôme Hurstel

Ses deux sociétés sont domiciliées à Beaugency dans une cité HLM

A Beaugency, le cabinet du maire a été informé de cette étrange histoire qui impliquerait un habitant de la ville. Mais, en réalité, personne ne connait ce dirigeant et on s'étonne de voir sa société domiciliée, rue du clos Saint Jean, dans une cité HLM. En surfant sur internet, on peut trouver le nom Dylan Dariah et des numéros de portable mais aucun ne répond.

Capture d'"écran Info Greffe

Une plainte déposée auprès du Parquet National Financier

Alors, qui est vraiment ce garçon ? Existe t-il vraiment ? Est-ce juste un prête- nom pour une manipulation boursière ? Il faut préciser qu'en cas de prise de capital, c'est le nouveau détenteur qui doit se déclarer auprès de l'AMF mais sa déclaration ne fait pas l'objet d'un contrôle. Voilà pourquoi le mystère demeure sur la société Finsur Corp qui aujourd'hui ne détiendrait plus que 4.23% du capital d'ATOS. Dans tous les cas, pour en savoir plus, le groupe Atos a d'ores et déjà porté plainte auprès du Parquet National Financier pour "manipulation de cours".