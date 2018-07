Frédéric Roy, boulanger niçois, se bat pour préserver les artisans-boulangers face aux produits industriels. Depuis plusieurs années, il milite pour la création d'un label pour les croissants fabriqués entièrement par les artisans-boulangers, comme cela existe pour les "baguettes de tradition".

En attendant, il a créé une association avec d'autres boulangers et a publié sur internet une carte qui recense toutes les boulangeries qui fabriquent elles-mêmes leurs viennoiseries, mais aussi leur pain ou leurs gâteaux. Il suffit de renseigner le nom de sa commune et un rayon de recherche pour voir apparaître les boulangeries inscrites.

Frédéric Roy fabrique lui-même toutes ses viennoiseries. © Radio France - Bastien Deceuninck

Une semaine après son lancement à la fin du mois de juin, plus d'une cinquantaines sont déjà enregistrées. "Il devrait bientôt en avoir deux fois plus" explique le boulanger, "je reçois des demandes tous les jours!".

Une pétition est toujours en ligne pour demander la création du label. Plus de 170 000 personnes l'ont déjà signée.

Changer la réglementation européenne

L'artisan-boulanger a déjà été reçu au ministère de l'Économie, mais ses revendications n'ont pour le moment pas été entendues. "On m'a expliqué qu'il fallait changer la réglementation au niveau de l'Union Européenne. Personnellement, je travaille six jours sur sept et je fais 80 heures par semaine. Peut-être que là-haut, ils pourraient aussi faire leur boulot?"

Frédéric Roy en appelle désormais directement à Bruno Le Maire, pour le recevoir. Il compte bien rappeler au ministre de l'Économie son intervention devant l'Assemblée nationale, le 13 décembre 2017.