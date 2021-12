Un Noël économique pour de nombreux Mayennais, "on ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir"

C'est un départ timide pour les achats de Noël cette année dans le centre-ville de Château-Gontier. De nombreux commerçants constatent que leurs clients consomment moins que les autres années à l'approche des fêtes. En cause : la crainte d'une remontée économique et la hausse des prix.

Début timide pour les achats de cadeaux de Noël cette année. Selon une étude Opinion Ways publiée le mois dernier, plus de la moitié des Français prévoient de dépenser moins d'argent à l'occasion des fêtes de fin d'année : le budget moyen, par famille serait de 282 euros pour les cadeaux. Avant la pandémie, il était de 342 euros.

"On ne sait pas ce qui nous attend dans les mois à venir, donc on reste prudent"

"On fait peut-être un ou deux beaux cadeaux, et moins de petits cadeaux, explique Pamela, qui fait ses achats ce dimanche dans un magasin du centre-ville de Chateau-Gontier, en Mayenne. On continue de faire attention à son budget, on ne sait pas ce qui nous attend dans les mois à venir, donc on reste prudent." Selon elle, la pandémie du Covid-19 puis les augmentations successives des prix ces derniers mois ont mis à mal les budgets noël des Français.

Et elle n'est pas la seule. Daniel et son épouse ont, eux, prévu de compter sur les articles de seconde main et sur les cadeaux faits-maison. "On a établi des budgets avec nos familles par exemple, explique t-il. On est inquiets pour l'avenir, on ne sait pas exactement s'il va y avoir de nouveau un chômage partiel par exemple. Donc forcément on essaye de faire un peu plus attention à notre budget, de mettre un peu plus de côté, pour pouvoir voir l'avenir."

Une tendance que constatent les commerçants du centre-ville de Château-Gontier. "Les clients font des petits cadeaux cette année, note Laurence, qui tient une maroquinerie. Aujourd'hui, les achats sont plutôt entre 20 à 50 euros. Les gros cadeaux d'une valeur de 200 euros sont plus rares. Je pense que les gens sont encore un peu inquiets, par rapport au covid, et on sent que les achats ne sont pas spontanés, ils doivent encore réfléchir. Et il y a un peu moins de fréquentation."

Elle espère maintenant que les choses vont changer dans les prochains jours. Les fêtes de Noël représentent une grande partie de son chiffre d'affaires annuel.