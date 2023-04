Un nouveau bar va ouvrir dans les hangars de Port Boinot à Niort

Bonne nouvelle pour les amateurs du petit verre entre collègues après le travail ou les familles qui apprécient siroter un jus de fruit à la sortie du parc. Ils pourront à nouveau le faire dans les hangars de Port Boinot, vides depuis la fermeture de l'îlot sauvage. L'annonce a été faite ce mercredi par la ville de Niort dans un communiqué, qui précise que 6 dossiers avaient été déposés.

ⓘ Publicité

Une inspiration guinguette

C'est l'idée proposée par le groupe BG, "représenté par Maxime Bosselut, Fabrice Girard et Florent Baloge" qui a donc été retenue : un bar style guinguette, où Niortais et touristes pourront également se restaurer autour d'un snack et profiter de différentes animations. L'ouverture est prévue au début du mois de juin.