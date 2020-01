Un nouveau bâtiment à Nîmes pour les services du département du Gard

Nîmes, France

C'est ce lundi que la nouvelle "Maison départementale " ouvre ses portes au public à Nîmes. Le bâtiment situé le long du boulevard périphérique est signé de l'architecte marseillais Ruddy Ricciotti. 10 000 m2, 4 niveaux. Ce qui le caractérise, c'est sa façade en verre sérigraphié représentant des piles de jeans. Un clin d’œil à l'histoire locale puisque la toile denim est originaire de ... Nîmes.

Une dizaine de directions du département regroupées sur le site

Ce nouveau bâtiment va permettre de regrouper un certain nombre de directions, éparpillées jusque là sur plusieurs sites et au Département de faire des économies. Il accueille en effet la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ainsi que les Directions de l'autonomie; de l'animation et du développement social des territoires; de l'enfance- petite enfance; de l'éducation-jeunesse-culture-sport; de l'eau et de la valorisation du patrimoine naturel; du développement et du cadre de vie; de l'aménagement du territoire et de l'habitat.

La "Maison départementale" est située au 176 boulevard du Président Salvador-Allende à Nîmes. L’accueil du public s’effectue de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi.