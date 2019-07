Un nouveau bâtiment de fabrication de batteries bientôt à la Saft à Poitiers

Poitiers, France

Sur 1.800 m2, cette nouvelle unité de production va permettre de sortir des batteries dernière génération à destination notamment de sites du groupe Saft installés en Chine et en Grande Bretagne. Aujourd'hui à Poitiers Saft c'est près de 600 emplois, 127 millions de chiffre d'affaire, avec des projets plein les cartons comme équiper un Rover pour aller sur Mars, ou continuer à équiper des torpilles, des missiles, des sous-marins, mais aussi les objets connectés de demain.

Voilà à quoi le site devrait ressembler © Radio France - Vincent Hulin

dynamiser le monde sur terre comme en mer, en l'air ou dans l'espace

Russie Chine, Inde, Etats-Unis mais aussi les pays d' Europe font confiance à la Saft: au dessus de nos têtes 300 satellites dont 250 propulsés grâce à des batteries lithium ion sorties tout droit du site de Poitiers, la moitié des Formules 1 équipées de batteries de récupération d' énergie c'est encore la Saft et la nouvelle chaîne d'électrolyte qui va voir le jour c'est plus de performance, résistance et longévité de ces piles. "La Saft dont le leitmotiv est de dynamiser le monde sur terre comme en mer, en l'air ou dans l'espace, s'amuse à rappeler, Lenny Cypel, Directeur Général de Saft Poitiers, "des marchés parfois de niche comme l'imagerie médicale, la propulsion de sous marin, ou de ferry, ce qui nécessite des batteries plus performantes avec plus de durée de vie, qui peuvent craindre le très chaud comme le très froid".

Mine de rien il aura fallu huit ans de discussion, de travaux au sein de Saft pour que cette nouvelle unité voit le jour et investir 9 millions d'euros pour réaliser cet atelier de fabrication d’électrolyte.

c'est sécurité maximale

Point de vue sécurité Loïc Laporte, responsable industrielle assure que tout est prévu "Grâce à des tours de lavage et des charbons actifs on va purifier l'air, pour éviter tout risque de contamination à l'extérieur le bâtiment est en permanence en dépression, avec également des détecteurs de gaz le cas échéant, c'est sécurité maximale, dans un travail qu'on a fait notamment avec la Dréal, et des personnes de chez Total, on ne veut prendre le moindre risque."