À quoi ressemble le nouveau billet de 50 euros mis en circulation dès mardi ?

Pour fêter ses 15 ans, le billet de 50 euros s’offre un relooking. A l’œil nu, peu de différences, mais en filigrane la technologie va permettre de lutter contre les contrefaçons. Il est mis en circulation à partir de ce mardi dans tous les distributeurs de la zone euro.

Il est de ces billets que l’on aime bien recevoir dans une enveloppe à Noël ou pour les anniversaires, le rectangle orange, floqué d’un 50 euros fait peau neuve pour la première fois depuis sa création. À partir de mardi 4 avril une nouvelle version sortira des distributeurs.

Cinq astuces pour reconnaître les nouveaux billets

Nouveau papier : ferme et craquant mais surtout avec des bandes en relief sur les largeurs, les lettres, certains chiffres et symboles sont eux aussi en relief pour permettre aux malvoyants de mieux les reconnaître.

: ferme et craquant mais surtout avec des bandes en relief sur les largeurs, les lettres, certains chiffres et symboles sont eux aussi en relief pour permettre aux malvoyants de mieux les reconnaître. Europe : un visage de la princesse Europe (inspiré d’un vase grec conservé au Louvre) apparaît en transparence avec une inscription "50".

: un visage de la princesse Europe (inspiré d’un vase grec conservé au Louvre) apparaît en transparence avec une inscription "50". Nombre émeraude : fruit d’une technologie innovante et créé grâce à une encre utilisée seulement pour les billets, le "50" change de couleur quand on incline le billet.

: fruit d’une technologie innovante et créé grâce à une encre utilisée seulement pour les billets, le "50" change de couleur quand on incline le billet. Sécurité : pour vérifier l’authenticité du billet, une ligne sombre apparaît par transparence, en lettres blanches, on y lit la valeur de la coupure.

: pour vérifier l’authenticité du billet, une ligne sombre apparaît par transparence, en lettres blanches, on y lit la valeur de la coupure. Clermont-Ferrand : 1 milliard de ces nouveaux billets ont été fabriqués à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme (bon ça ne se voit pas, mais ça compte !).

Le billet de 50 euros, le plus utilisé dans l’UE et le plus contrefait

Plus de 8 milliards de coupures de 50 euros circulent dans le monde, et en 2015, 600.000 faux billets ont été interceptés et détruits dans la zone euro. La nouvelle mouture de ce billet, qui est aussi le plus contrefait, doit donc permettre de lutter contre les reproductions.

Rassurez-vous, les anciens billets restent toujours utilisables.