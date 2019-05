Un nouveau bureau de Poste a fermé en Savoie à Barby

Barby, France

Annoncée en mars 2018, la fermeture de ce bureau est définitive depuis ce samedi midi. Après la fermeture de celui de Challes-les-Eaux, dans l'agglomération de Chambéry, celui de Barby n'a pas échappé à la "transformation" , pour reprendre la terminologie de la Poste.

Nadia Badem de FO communication, postière, habitante de Barby, dénonce la fermeture d'un bureau " dont la fréquentation et le chiffre d'affaire augmentent. En moyenne, 87 clients par jour ! C'est la stratégie de la Poste de réduire ses coûts au détriment du service public." D'après les syndicats CGT et FO, 96 bureaux de Postes ont été fermés en Savoie ces dix dernières années.

Indigne du service public

Gérard, vieil habitant de Barby, philatéliste, est lui aussi venu pour la fermeture avec une poignée réduite de militants du maintien du service postal. Pour Gérard, "c'est indigne du service public. On va être obligé d'aller sur Saint-Alban pour les conseils financiers. Le distributeur automatique va être enlevé or beaucoup de personnes âgées s'en servent pour surveiller l'évolution de leur compte. Et enfin, elle est où la confidentialité, quand je vais passer dans le café pour chercher mes recommandés."

La pétition pour sauver le bureau de Barby a recueilli 2.000 signatures. Le mouvement de gilets jaunes a mis en avant le maintien des services publics. En vain. Selon Gérard, "la Poste a fermé dans la précipitation ce bureau en n'attendant pas le résultat des discussions après le mouvement des gilets jaunes. C'est cavalier !"

Le service postal ne disparaît pas selon la Poste

Montrée du doigt pour son inaction par les manifestants anti-fermeture, Catherine Chappuis la maire de Barby rappelle qu'elle n'avait pas en son pouvoir d'empêcher "une fermeture irréversible voulue par la Poste. A l'unanimité, le conseil municipal a voté il y a un an en faveur d'un relais postal. On a refusé effectivement un facteur guichetier qui serait venu quelques heures, un service très dégradé. La quasi-totalité des services sont maintenus juste à côté, dans le café associatif."

La Poste "se transforme" © Radio France - Christophe Van Veen

En effet, à partir de mardi prochain, aux horaires d'ouverture de ce café "Au bonheur d'une pause", toutes les opérations seront possibles, sauf le conseil financier qui sera désormais effectué sur le bureau de la Ravoire. 800 personnes en bénéficiaient jusqu'alors sur Barby. La conseillère financière est rapatriée sur la Ravoire, tout comme la conseillère clientèle.

Quant à la suppression du distributeur automatique de la Poste, madame le maire annonce que le Crédit Agricole va mettre en service un second DAB. L'offre sera donc la même.