Un nouveau camion douche pour les sans-abris à Nîmes

Ils peuvent être fiers, les élèves de la 212e promotion de "L'école supérieur des jeunes dirigeants du bâtiment" devant l'inauguration officielle du "Camion douche" à Nîmes. Pendant un an, ils ont travaillé ensemble sur ce projet à destination de l'association nîmoise "Des fleuves d'eau vive". L'objectif : offrir un deuxième camion douche à l'association qui vient en aide aux sans abris nîmois en leur proposant une douche chaude et un moment de convivialité. Ce nouveau véhicule est plus gros et encore mieux équipé que le premier.

"C'est une cuve de 300 litres. Pour une dizaine de douches" Hugo, élève de l'école supérieur des jeunes dirigeants du bâtiment

Le camion blanc est facilement reconnaissable, avec une inscription en lettres oranges "Une douche pour tous". David Maglioli est le président de l'association "Des fleuves d'eaux vives" : "avec mes deux filles, on allait régulièrement vers les sans-abris. Le but c'était d'être mobile. On a noté que certains sans-abris ne vont pas vers les structures classiques, du fait d'une marginalisation trop grande." L'association offre la douche, donc, mais aussi le café, des habits, ou encore l'intervention d'un coiffeur. "On offre de l'humain surtout, une offre bienveillante, pour leur donner un peu de chaleur"

"Une douche pour tous", le nouveau camion offert par les élèves de la 212e promotion de "L'école supérieur des jeunes dirigeants du bâtiment" Copier

"On a fait quelque chose de complet. Pour l'hygiène, pour la santé. On a fait ça sur nos week-ends, depuis un an. On y a passé du temps (..) Nous on a la chance d'avoir des maisons, de pouvoir se doucher tous les jours. C'était une bonne idée de pouvoir fournir ces douches, un petit salon de coiffure." Lucas, , élève de l'école supérieur des jeunes dirigeants du bâtiment du Gard, à Nîmes

L'association a démarré son soutien auprès des sans-abris en juin 2020.

Le nouveau camion douche devrait débuter ses premières tournées d'ici Noël.