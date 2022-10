Un nouveau cas de grippe aviaire s'est déclaré à Noyen-sur-Sarthe dans un élevage de dindes

Un nouveau cas de grippe aviaire, ou d'Influenza aviaire quand le virus ne concerne que les animaux, s'est déclaré en Sarthe ce lundi 24 octobre à Noyen-sur-Sarthe dans un élevage de dindes. C'est le troisième cas en moins d'un mois, les deux précédents s'étant déclarés dans les communes voisines de Malicorne-sur-Sarthe et Mézeray, ce qui provoque l'inquiétude des éleveurs.

"Forcément, on tremble un peu tous", explique Isabelle Leballeur, la représentante de la filière avicole à la FDSEA de la Sarthe et secrétaire générale de la Confédération française de l'aviculture. "On sait que la faune sauvage est très infestée, car il y a eu le cas d'une tourterelle sauvage dans le nord de la Mayenne" Elle insiste : "On voit bien que la faune sauvage a l'air malade, et je parle de faune résidante, pas d'oiseaux migrateurs!"

"Pas d'inquiétude" pour les Fermiers de Loué

Pour le savoir précisément, il faudra attendre le résultat des études épidémiologiques menées par les autorités sanitaires. "Ça commence souvent comme ça, et c'est quelque chose qui est immaîtrisable", ajoute l'élue, également éleveuse à Pruillé-le-Chétif. Le risque zéro n'existe pas selon elle, malgré les mesures de surveillance et de protection mises en place.

Un protocole bien rodé et connu de tous, après les épisodes de grippe aviaire de l'hiver et du printemps dernier, selon le directeur de la coopérative des Fermiers de Loué, qui représente plus d'un millier d'exploitations entre la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. "On n'a pas du tout d'inquiétude par rapport à ça, on est sur des cas traités au cas par cas", assure Yves de la Fouchardière. "On est dans une période où on regarde de manière moins inquiétante les volailles élevées en extérieur par rapport aux dernières années. Les règles sont connues, les éleveurs sont formés et bien informés."

Les mesures préfectorales

Comme pour les précédents cas , la préfecture annonce la mise en place d'un périmètre de protection concernant les communes de Dureil, Noyen-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe et Mézeray. Les communes concernées par la zone de surveillance sont les suivantes :