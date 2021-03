Un nouveau centre Météo France s'installe en Ariège

C'est assez rare pour le souligner : un centre Météo France va ouvrir ses portes à Foix, en Ariège. Les premiers salariés de ce nouveau site devraient arriver entre septembre et octobre 2021. À terme, ils seront six. Cette ouverture fait figure d'exception, dans le contexte général chez Météo France qui est plutôt celui de fermetures.

Le retour d'un service public

Météo France n'était plus présent en Ariège depuis 2014, date de la fermeture de son site à Saint-Girons. Celui qui va ouvrir à Foix ne sera pas tout à fait chargé des mêmes tâches; il sera plus spécialisé dans l'étude de la neige, pour évaluer par exemple les risques d'avalanches.

Si la direction de Météo France a décidé d'ouvrir un nouveau centre, c'est notamment pour faciliter le travail de ses agents. En effet, sans ce site à Foix, seul le centre de Tarbes aurait couvert l'entiéreté des Pyrénées. Une zone géographique large, qui nécessitait ces dernières années des trajets de parfois plusieurs heures entre Tarbes et les Pyrénées Orientiales, ou entre le site de Météo France à Blagnac et les Pyrénées-Orientiales. Désormais, les salariés de Météo France à Foix seront plus proches de leur terrain pour réaliser leurs prévisions. Ils seront également plus facilement en contact avec les autres acteurs de la montagne, explique la direction du groupe.

Une bonne nouvelle en demi-teinte

Les syndicats Solidaires (majoritaire) et CGT chez Météo France se félicitent de l'ouverture de ce nouveau centre. C'était d'ailleurs une demande de leur part, pour éviter qu'il n'y ait plus qu'un seul site pour toutes les Pyrénées. Ils craignent cependant que cette ouverture se fasse au détriment d'autres sites existants, comme celui de Blagnac, ou celui de Perpignan, menacé de fermeture. "À Perpignan, pour l'instant le bâtiment Météo ne ferme pas. Mais l'activité montagne qui y était faite va petit à petit être transférée à Foix" leur répond Laurent Perron , directeur interrégional de Météo France dans le Sud-Ouest.

"On a limité la casse" - Clément Testa, CGT Météo à Toulouse