Un nouveau congrès international dédié à l'intelligence artificielle débarque à Cannes

Est-ce un symbole de la reprise des grands salons et congrès internationaux sur Cannes ? En tout cas, en février prochain, le palais des festivals de Cannes accueillera pour la première fois le World AI Cannes festival. Un salon international professionnel mais aussi grand public dédié à tout ce qui touche l'IA, l'intelligence artificielle. L'annonce vient d'être faite par la mairie et par l'Institut EuropIA et Corp Agency, gros organisateur de salons sur Paris.

Trois jours pour présenter les "innovations majeures, offrir un lieu d'expérimentation et sensibiliser le grand public aux enjeux économiques, humains, éthiques et sociétaux d'un secteur en pleine mutation". Cette nouvelle manifestation sera présenté à la mi-septembre par les acteurs locaux et sera l'occasion de réaffirmer que le palais des festivals souhaitent devenir après Paris, le lieu français des salons et congrès internationaux.