Un nouveau convoi de General Electric ce vendredi matin sur les routes de Belfort

Belfort, France

La plus grosse turbine à gaz au monde va sortir des ateliers de General Electric rue des Trois-Chênes à Belfort, à 8h et demi ce vendredi : la 9AH02. Elle pèse 750 tonnes, c'est le poids d'un Airbus A380. Elle va rejoindre la Malaisie, comme celle qui était sortie des ateliers il y a deux mois et qui avait provoqué une certaine pagaille sur la route. Il y avait eu un problème mécanique sur l'une des pièces de la structure dans la montée des Glaçis. La turbine était restée bloquée toute une nuit. Cette fois GE assure que tout devrait bien se passer. Le convoi traversera notamment le Pont Clémenceau, l'Avenue de la Laurencie ou encore le Faubourg de Brisach.