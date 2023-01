Un nouveau délai accordé pour sauver l'entreprise Besse et Aupy en Dordogne

Il s'agit du troisième délai accordé à l'ancienne entreprise Besse et Aupy située à Ribérac en Dordogne. Le tribunal de Commerce a informé les anciens salariés du fabricant de dépanneuses ce mardi que les potentiels repreneurs avaient désormais jusqu'au 31 janvier pour se faire connaître.

Besse et Aupy a été placée en liquidation judiciaire suite aux violents orages de grêle et aux dégâts provoqués dans les bâtiments. L'entreprise devait fermer fin novembre mais un premier délai a été accordé d'un mois jusqu'au 16 décembre, puis un deuxième délai obtenu le 9 décembre dernier et pour un mois, jusqu'au 15 janvier.

Ce nouveau délai jusqu'au 31 janvier est accordé pour permettre le nettoyage du sol de l'entreprise de 4.000 m2. En juin 2022, lors du violent orage de grêles, une partie du toit a été abîmé et de l'amiante est tombé. Le mandataire judiciaire a demandé ce nettoyage qui n'a pas encore été réalisé.

L'entreprise Besse et Aupy employait 32 salariés dont certains se sont regroupés pour reprendre l'activité.