Un nouveau départ pour le port de La Cotinière dans l’île d’Oléron

Le nouveau port de pêche de La Cotinière dans l'Ile d'Oléron enregistre une augmentation de 14% de son chiffre d'affaire et de 20% de poissons débarqués. Depuis l'inauguration des nouvelles infrastructures il y a 10 mois, les professionnels du port de pêche travaillent dans des conditions beaucoup plus confortables, nouvelle criée ultra moderne et, trois fois plus grande, port en eau profonde permettant aux bateaux de sortir en mer 24h/24, neuf grues à quai pour assurer les débarquements du poisson, la modernisation a du bon. Après 60 millions d'euros d'investissements et trois ans de travaux, le port enregistre des résultats encourageants

ⓘ Publicité

Céteaux et crustacés , la recette de l'été du port de La Cotinière

En pleine saison des crustacés, le port affiche un tonnage d'environ deux tonnes de langoustines par vente quand il y a encore 15 ans la barre était à cinq tonnes, mais "on a gagné en qualité", assure le directeur du port Nicolas Dubois : "Il faut que le marché retrouve ses habitudes et que le consommateur aille sur ces produits qui sont un petit peu onéreux mais qui sont vraiment qualitatifs", explique le directeur du port qui rappelle que "les pêcheurs sont partis sur du vivant, du frais, avant c'était de la langoustine glacée, maintenant c'est gage de qualité de performance et de goût".

Le produit phare restant le céteau, cousin de la sole et espèce emblématique de l'Ile d'Oléron, La Cotinière est d'ailleurs le premier producteur de céteaux en France. Une grande partie de la production oléronaise part vers l'Espagne, grand amateur de cette espèce.

loading

Les pêcheurs inquiets pour l'avenir de la profession

Mathieu Guérit, 30 ans, est patron d'un chalutier de 12 mètres. Il pêche le céteau, la sèche ou l'encornet, et reconnaît qu'avec les nouvelles installations du port, il a gagné du temps pour débarquer son poisson et accéder à la nouvelle criée. Il est tombé dedans petit, lui qui est fils et petit fils de pêcheur, mais pour autant il n'encouragera pas son propre fils à prendre la relève : "ça commence à faire peur , il y a des contraintes, tout ce qui nous pend au nez, les restrictions on ne peut plus rien faire", explique le pêcheur tout juste revenu de sa marée. Le directeur du port pointe lui les difficultés à recruter du personnel notamment, des matelots, des motoristes à bord des bateaux. Il n'est "pas inquiet pour la ressource halieutique", dit-il mais davantage "pour la ressource humaine".