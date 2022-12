Un nouveau "destin" pour la boulangerie Buffon à Dijon dès le 3 janvier 2023

Vivement la galette des rois ! La boulangerie Buffon va entamer une nouvelle vie dès ce 03 janvier 2023 à Dijon, en Côte-d'Or. Elle est reprise par Jérôme Bruet et Céline Sobole, les créateurs et gérants de la boulangerie "Les Champs du Destin" à Sacquenay, spécialisée dans le pain et les viennoiseries 100% bio et issus de produits en circuits courts. Avec ce nouveau site, l'entreprise, qui emploie une douzaine de personnes, vise un nouveau public avec des produits plus "citadins" mais toujours en bio et avec une mise en avant de ses fournisseurs. Entretien avec Jérôme Bruet, un patron au destin sans stress.

Jérôme Bruet, gérant de la boulangerie "Les Champs du Destin" et de la nouvelle boulangerie Buffon à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Vous avez créé et vous gérez -avec Céline Sobole- la boulangerie "Les Champs du Destin" à Sacquenay, vous êtes aussi présents sur le marché des Halles à Dijon, pourquoi vous lancez-vous dans cette nouvelle aventure ?

Jérôme Bruet : Ce n'était pas du tout prévu de reprendre une activité sur Dijon. Un jour, j'ai remplacé un de mes vendeurs sur le marché de Dijon parce qu'il était en vacances. Un client est venu voir et m'a dit Il fallait reprendre une petite boulangerie qui allait fermer rue Buffon, qu'il fallait la sauver parce qu'elle méritait que ça continue. Puis, un deuxième client est venu me voir en me répétant la même chose. Je me suis alors dit qu'il fallait que je regarde ça. Je suis passé par hasard devant la boulangerie Buffon. Je me suis arrêté. J'ai rencontré son propriétaire qui venait justement de signer la vente de ses murs, mais il était dépourvu de ne pas trouver de repreneur pour le fonds. Je lui ai demandé s'il était prêt à dénoncer la signature pour les murs si je reprenais le tout. Je n'ai pas réfléchi et j'ai fait venir ma femme qui n'a pas compris. Et puis on s'est lancé dans l'aventure et en plus, j'avais une idée car il y avait deux jeunes qui avaient fini leur formation aux "Champs du destin" et je les voyais bien dans cette affaire là. Ça s'est fait comme ça, naturellement.

Vous allez proposer les mêmes pains et viennoiseries qu'à Sacquenay ?

Non, pas du tout. A la boulangerie "Les Champs du Destin", ça correspond vraiment à une façon de travailler un pain de campagne qu'on fait la veille, qu'on va vendre sur les marchés. Ce sont des grosses pièces qui durent plusieurs jours, voire une semaine. Le but ici, c'est d'élargir mon panel de clients avec une offre qui soit différente. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller vers les restaurateurs, mais aussi de proposer des pièces journalières comme la baguette, les croissants, un peu de viennoiserie, un peu de pâtisserie, mais avec la même philosophie qu'à Sacquenay, mais adaptés à notre profil client à Dijon.

Votre philosophie aux "Champs du destin", c'est de la production bio, c'est aussi le cas dans cette boulangerie, rue Buffon ?

On sera 100 % bio puisque chez nous, c'est naturel. Mais on tient aussi vraiment à s'engager auprès des producteurs. Pour la pâtisserie par exemple, on va travailler avec du lait cru qui vient d'une ferme de Gray. Le but, c'est de mettre aussi un visage sur tous les producteurs avec qui on va travailler.

C'est un gros investissement puisqu'il s'élève à 250.000 euros ?

Oui, parce qu'au départ, il n'y avait qu'une petite surface. On a pu récupérer le couloir qui était une partie commune et ça nous a permis d'agrandir la superficie de production mais aussi la superficie de vente. Mais comme on voulait faire un espace qui nous ressemble, on a également voulu mettre en valeur quelques cheminées et quelques belles pierres, ce qui a demandé beaucoup d'investissements. On a aussi un four tout neuf.

Vous vous donnez combien de temps pour amortir cet investissement ?

Généralement, on fait des emprunts sur sept ans sur ce qui est l'activité professionnelle, ce qui nous donne cette durée pour amortir. Et en fin de compte, on n'est pas non plus trop gourmand par rapport à ce qu'on peut générer comme chiffre. Le but, c'est de pouvoir occuper trois postes à plein temps, donc faire entre 250.000 et 300.000 euros de chiffre d'affaires.

Tous les pains et les viennoiseries sont 100% bio et réalisés à partir de produits en circuits courts - Boulangerie Buffon

Quelle gamme de prix ?

L'ouverture de cette boulangerie arrive en pleine crise de l'énergie qui impacte toutes les entreprises. Certaines boulangeries augmentent leurs prix pour faire face à la hausse des dépenses. Une perspective qui n'inquiète pas Jérôme Bruet dans cette nouvelle aventure.

"On a la chance avec la boulangerie Buffon de commencer à zéro, donc de pouvoir avoir un prix qui soit sur la même philosophie qu'on a à Sacquenay, soit un prix qui est calculé au plus juste possible, sans anticiper forcément des augmentations. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Sacquenay, on a un gros poste "carburant" car on est assez loin de Dijon et des points de livraison. Aujourd'hui, on essaye de rationaliser les coûts pour ne pas les imputer à nos clients. À Dijon, le but est de reprendre ce que faisait mon prédécesseur. Il faisait des baguettes à 200 grammes ou 250 grammes. Il avait une demande pour ce type de baguettes. Là, on sera autour de un euro, en moyenne pour la baguette." explique Jérôme Bruet.