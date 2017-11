Un nouveau dispositif de prise de rendez-vous aux finances publiques de la Vienne

La direction départementale des finances publiques de la Vienne vient de lancer un nouveau dispositif : la prise de rendez-vous personnalisés via Internet ou par téléphone. Cela concerne les particuliers. L'objectif est d'améliorer la prise de rendez-vous pour réduire l'affluence dans ses centres.

Les centres des finances publiques de la Vienne sont bondés. Ils accueillent en moyenne 100 000 usagers chaque année. "En ce moment, 400 personnes viennent chaque jour au centre des finances publiques de Poitiers, raconte Mickaël Sauvage, responsable adjoint du service des impôts. Durant la campagne de déclaration de revenus, de mi-avril à fin mai, ça peut même monter à 500-600 personnes quotidiennement."

Ce dispositif permet d'avoir un rendez-vous sans attente, à l'heure convenue, en toute confidentialité dans un bureau fermé." - David Martin, de la direction départementale des finances publiques de la Vienne

Pour éviter aux personnes de se déplacer, la direction départementale des finances publiques a lancé au début du mois de novembre un nouveau dispositif : la prise de rendez-vous personnalisés sur Internet. Sur son site, impots.gouv.fr, rubrique contact, l'organisme permet à ses usagers de prendre rendez-vous directement en ligne, avec un agent, à une date et une heure précises.

Cela évite de se déplacer deux fois : une première fois pour prendre rendez-vous et une seconde pour se rendre au rendez-vous en lui-même. Pour les personnes ne disposant pas d'un accès à Internet, notamment, la prise de rendez-vous peut également se faire par téléphone.

"Ce dispositif permet d'avoir un rendez-vous sans attente, à l'heure convenue, en toute confidentialité dans un bureau fermé, assure David Martin, de la direction départementale des finances publiques de la Vienne. Cela nous permet aussi à nous de nous organiser au mieux, en fonction de nos ressources, de la présence de nos agents et des spécialités."

Une réponse dès le contre-appel dans 30 % des cas

David Martin explique que la veille du rendez-vous, l'usager recevra un rappel par téléphone : "Il permettra de confirmer le rendez-vous et de préciser les pièces à apporter donc le problème sera réglé en une seule visite puisque le dossier sera complet et l'agent aura préparé le rendez-vous."

Dans 30 % des cas, l'usager aura même la réponse à sa question dès cet appel et n'aura ainsi pas besoin de se déplacer.

Habituer les usagers au site Internet

Pour les questions les plus simples, ne nécessitant pas de rendez-vous, les usagers peuvent également trouver sur le site Internet une rubrique avec les questions les plus régulièrement posées et leur réponse, ce qui évitera là aussi des déplacements.

La direction départementale des finances publiques de la Vienne veut ainsi habituer les usagers à son site Internet car à partir de 2019, la télédéclaration et le télépaiement seront obligatoires pour toutes les personnes ayant un accès à Internet.