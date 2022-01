Un nouveau four à 7 millions d'euros pour l'usine Pyrex à Châteauroux

À Châteauroux, l'usine Pyrex va s'arrêter durant deux mois entre juin et août 2022. Comme tous les cinq ans, elle se refait une santé en mettant à neuf son four. Celui-ci va coûter la bagatelle de 7 millions d'euros et a une mission : réduire encore l'impact environnementale de l'usine de verrerie.

À partir du 21 juin 2022 et pour une durée de deux mois, l'usine Pyrex sera à l'arrêt pour changer son four.

Coup de chaud à Pyrex ! L'usine qui produit les fameux plats et autres ustensiles de cuisine va changer son four l'été prochain. Basée à Châteauroux, elle sera mise à l'arrêt durant deux mois pour procéder à ce changement. C'est une grosse opération, un grand ménage de printemps en quelques sortes, pour améliorer encore son impact écologique.

Un four, trois axes de réflexions pour Pyrex

Le four c'est le cœur du réacteur de l'usine Pyrex. C'est là, à 1500° que le sable, le bore et le calcin (du verre pilé) fusionnent pour pouvoir donner vie à quelques 100.000 pièces chaque jour. C'est le plus grand four de ce type ... au monde ! Tous les 5 ans, ce géant de 100 mètre carrés est entièrement remis à neuf.

Un gros chantier de maçonnerie qui permet de l'améliorer. On change sa forme, on perfectionne les matériaux, on parfait sa mécanique. Cette année, l'entreprise veut continuer à s'améliorer sur le plan environnemental, et elle vise, à travers ce nouveau four, la réduction de ses rejet en CO2.

C'est là, à 1500° que le sable, le bore et le calcin (du verre pilé) fusionnent pour pouvoir donner vie à quelques 100.000 pièces chaque jour. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pour cela, Pyrex entend utiliser toujours plus d'électricité, et moins de gaz, tout en gérant mieux l'énergie à l'intérieur de l'appareil. Trois axes ont ainsi été travaillés explique Johann Brunie, le directeur technique : "Il y a un axe géométrique, c'est à dire : qu'est ce que l'on peut changer dans la forme du four, dans son design pour qu'il soit encore moins énergivore. Le deuxième axe c'est comment peut-on le rendre encore plus électrique, car évidemment l'électricité émettra moins de gaz à effet de serre, que le gaz naturel. Et puis, troisième axe, on a fait de la recherche sur les matériaux utilisés dans les différentes parties du four pour être le plus efficace possible en termes énergétiques."

Johann Brunie, le directeur technique, explique la réflexion menée pour la conception de ce nouveau four. Copier

Le four produit chaque jour environ 100.000 pièces. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Plus d'électricité, moins de gaz

Concrètement ce nouveau four ne produit pas plus ... mais il produit mieux ! Le nouvel outil continuera de produire quelques 100.000 pièces par jour, mais il rejettera moins de CO2. Pour cela, outre l'abaissement de la voute et le changement de matériau de celle-ci, Pyrex va aussi corriger l'installation électrique. L'ancien four utilisait 50% d'électricité et 50% de gaz, le nouveau utilisera un mix composé de 60% d'électricité et 40% de gaz.

Les électrodes vont être réorientées et leur puissance augmentée, afin de mieux contrôler l'énergie produite indique Yohan Brunie. Cela signifie aussi, pour les employés, apprivoiser cette nouvelle machine. "On va sûrement être obligé de modifier la conduite et changer certains paramètres concernant les températures, surtout de la fonte et de l'affinage. Il faut une bonne année pour se mettre la mécanique dans les doigts" explique Jean-Michel Faguet, le chef de l'équipe fusion.

La salle de contrôle du four où se trouve l'ensemble des machines permettant de le régler : la conduite. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'usine Pyrex va changer son four durant l'été 2022.- Reportage Copier

L'usine va être mise à l'arrêt dès le 21 juin prochain pour une durée de deux mois. Ce nouveau four coûte 7 millions d'euros, c'est un peu plus cher que le précédent ( ndlr : le four installé en 2017 avait coûté 6 millions d'euros). Pour ce nouveau four, Pyrex a reçu l'aide de l'Etat à hauteur d'1,8 million d'euros via France Relance et l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique.