Un nouveau frigo partagé à Amiens pour aider ceux qui peinent à se nourrir

Le retour d'un frigo partagé à Amiens ! Les Robines des Bennes, qui luttent contre le gaspillage alimentaire, ont inauguré ce jeudi 1er juin ce nouveau réfrigérateur solidaire quartier Saint-Honoré. L'association avait déjà tenté l'expérience en 2021 tout près de la cathédrale, mais l'avait interrompu à cause de contraintes d'organisation et de dégradations. Une première expérience cependant fructueuse - le frigo était vide au bout de 8 minutes maximum ! - a incité l'association à se relancer sur ce projet.

Dépanner ceux qui n'ont pas toujours de quoi manger

Dans ce frigo chacun dépose ce qu'il veut sauf de l'alcool, des plats faits maison, de la viande ou du poisson cru ou des produits entamés ou avec une date de consommation dépassée. Et le point important, c'est que tout le monde peut se servir dans ce frigo, qui vise à aider ceux qui peinent à se nourrir : "Au vu de l'inflation, on voit bien que de plus en plus de gens chapardent dans les rayons, sautent des repas ou choisissent des produits de moins bonne qualité, détaille Louise Boyard, la co-fondatrice des Robines des Bennes. On ne peut pas aider tout le monde, mais on espère que cela profitera à un maximum de personnes".

L'emplacement du frigo est d'ailleurs stratégique : celui-ci se trouve dans l'entrée de l'auberge de jeunesse du Square Friant-Les Quatre Chênes, tout proche de la Croix Rouge, du centre social d'Elbeuf ou encore d'immeubles étudiants. Pour Pierre Ferand, le directeur de l'auberge, "c'était une évidence de prendre part à ce projet. Une auberge de jeunesse, ce n'est pas juste héberger des gens : c'est aussi participer à des projets qui font avancer socialement et localement les choses". L'auberge qui est d'ailleurs déjà engagée dans une démarche éco-responsable, avec notamment le compostage de ses déchets ou bientôt des arbres fruitiers qui seront plantés dans son jardin.

Deux autres projets de frigos partagés en cours dans Amiens

Impossible en revanche pour les porteurs du projet de chiffrer les passages au frigo, "on peut seulement grâce à un capteur voir combien de fois ou de temps la porte a été ouverte. Mais c'est impossible de savoir si c'est pour déposer ou récupérer des produits, ou même le nettoyer". Celui-ci est accessible chaque jour de 8h à 21h, dans l'entrée de l'auberge de jeunesse.

Les Robines des Bennes recherchent désormais des bénévoles pour entretenir le frigo, "le nettoyer deux fois par semaine et vérifier la température tous les jours", précisent les Robines des Bennes. L'association aimerait par ailleurs quadriller tout Amiens avec un réfrigérateur par quartier. Deux sont en projet mais les secteurs restent secrets pour le moment.