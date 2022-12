Un nouveau #ILoveNice installé sur le terminal 2 de l'aéroport

Avis aux vacanciers charmés par Nice et aux amateurs de selfies : voici un nouveau spot pour vous prendre en photo. Les habitants connaissent bien le #ILoveNice qui trône sur le Quai Rauba Capeu depuis 2016, son petit frère vient de faire son apparition devant le terminal 2 de l'aéroport. Il a été installé dans la nuit de ce vendredi à samedi pour devenir une sorte de baroud d'honneur photographique des touristes en quête d'un ultime souvenir de la Côte d'Azur.

ⓘ Publicité

"On va remplir notre album photo grâce à ça"

À peine arrivée, Leslie se fait prendre en photo par sa mère. Cette Niçoise elle vit désormais à Bordeaux depuis cinq ans avec ses deux enfants. Sa ville de coeur lui manque, alors "avec ces photos prises ici, on va remplir un album grâce à ça et on le fera à chaque fois qu'on revient en vacances". Cette nouvelle attraction de l'aéroport enchante Saïd : "Ah c'est joli, j'aime beaucoup. Mais je le découvre car je reviens de trois mois de vacances aux Comores. C'est super !"

Les Niçois et touristes se sont déjà approprié le nouveau #ILoveNice. © Radio France - Yvan Plantey

"Je le préfère déjà à celui qui est sur la Prom' !"

Ambre raccompagne son ami venu de Bretagne pour la voir. Elle le découvre en même temps que lui et ils se prennent en selfie pour la toute première fois devant le hashtag. Cette Niçoise a l**'habitude de se prendre en selfie avec l'historique #ILoveNice** : "Ça fait longtemps qu'il est mais je le préfère à celui qui est sur la Prom'. Les vagues, les avions et la mer derrière : ça correspond plus à Nice !"