Un nouveau jeu de société 100% sarthois

Commercialiser son deuxième jeu de société conçu et fabriqué en Sarthe ! C'est le défi que se lance la famille Albert à Joué-l'Abbé. Forts de leur premier succès avec "Dinodiiing", Ludivine, Tristan et leurs deux garçons Eliott et Joan mettent en place un financement participatif sur la plateforme Ulule. Leur objectif : récolter au moins 8.000 euros pour lancer la production de "Paléo Verso", un jeu qui, comme le premier, a pour thème les dinosaures.

Une imprimerie de Mulsanne et deux artistes sarthoises

La famille Albert tient à ce que la fabrication soit assurée par des entreprises sarthoises. "Bien sûr, en Asie, ce serait beaucoup moins cher", argumente Tristan Albert. "Mais ce serait de moins bonne qualité et ça ne rentrerait pas dans notre démarche. Nous voulons montrer à nos enfants que nous pouvons faire plein de choses près de chez nous", explique le père de famille. "Ça nous tient à cœur". Une imprimerie de Mulsanne ainsi que deux artistes sarthoises seront ainsi mises à contribution. La famille Albert vise la fabrication de 500 jeux "Paléo Verso".

