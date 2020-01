Un nouveau label pour les "vrais" boulangers

Ce nouveau label "Boulanger de France" vise à bien différencier les artisans boulangers, qui sont 33.000 aujourd'hui, des magasins des chaînes spécialisées. La concurrence industrielle, que les boulangers appellent "les marchands de pain" gagne régulièrement des parts de marché en France. La grande distribution représente aujourd'hui 25 % de la production et de la vente du pain dans l'hexagone. Les réseaux de franchise spécialisée qui se multiplient ont conquis 20 % de ce marché qui se monte à 20 milliards d'euros.

En 1998, une première loi avait déjà restreint l'utilisation du terme "boulangerie" pour en exclure les points de vente se contentant de cuire sur place un pain livré tout préparé, voire surgelé. Aujourd'hui les seuls établissements qui peuvent se baptiser boulangerie doivent fabriquer le pain sur place et sans utiliser de pâte surgelée. Ce qui n'a pas suffi à freiner la concurrence. Les chaînes spécialisées, pour avoir légalement droit de s'appeler boulangerie ont alors cuit leur pain sur place. Mais pas le reste des produits vendus dans les magasins.

Un nouveau niveau d'exigence pour les boulangers

C'est donc pour éviter la confusion et définitivement tracer une frontière entre les "vrais" boulangers et les autres que la confédération a mis au point ce nouveau label, que les boulangeries pourront afficher. Il exige du boulanger qu'il fabrique sur place son pain mais aussi ses viennoiseries, ses pizzas et autres quiches. Cette obligation sera vérifiée par un organisme certificateur agréé. Le label est assorti d'une charte de qualité qui prévoit aussi que le boulanger s'engage à réduire le sel dans ses préparations, à trier ses déchets et à donner ses invendus à des associations caritatives.

Avec ce label "Boulanger de France" lancé dès la fin de l'année dernière dans le Puy-de-Dôme, en Charente maritime, et dans la région Centre Val de Loire, la profession espère revaloriser son image de marque et faciliter le recrutement des 9.000 salariés qui lui manquent aujourd'hui.