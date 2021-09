Un nouveau local et un nouveau départ pour l'épicerie solidaire d'Auxerre

C'est un nouveau départ pour l'épicerie solidaire d'Auxerre. Le 13 septembre 2021, elle a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux de la rue Léon Serpollet, des locaux plus grands et remis à neuf pour toujours mieux acceuillir les bénéficiaires.

Nouveaux locaux, nouveau départ pour l'épicerie solidaire d'Auxerre. Elle a emménagé au 14 rue Serpollet depuis le 13 septembre dernier. Un nouveau lieu refait à neuf, pensé par et pour l'équipe de l'association.

160 mètres carrés en plus

Lorsque l'on passe la porte du 14 rue Serpollet on a la sensation d'être comme à la maison. Dès l'entrée se trouve une petite bibliothèque, une table, un coin cuisine. "On a vraiment eu envie que, quand les gens arrivent, ils aient envie de se poser, prendre un café et puis avoir de l'espace pour faire les ateliers cuisines" explique la présidente de l'association, Catherine Japiot.

Dès l'entrée, les bénéficiaires peuvent s'installer, emprunter des livres, prendre un café avec un très grand espace de détente. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

De l'espace, c'est peu dire qu'il y en a dans cet ancien entrepôt de stockage de pièces de voitures. 660 mètres carrés contre environ 500 mètres carrés dans les anciens locaux de l'épicerie solidaire. Le gain n'est pas négligeable, d'abord cet espace d'accueil mais aussi dans les bureaux. Chacun a désormais son espace et cela va simplifier les rendez-vous avec les bénéficiaires et l'accompagnement des familles explique Catherine Japiot. Surtout, cela permet d'agrandir l'épicerie avec une nouveauté : "cet espace qui permet de vendre aussi des vêtements, des chaussures ou des produits de bazar" détaille-t-elle, avant de nous conduire dans la réserve.

Une plus grande réserve et une nouvelle chambre froide

"Elle est deux fois plus grande que la précédente" juge la présidente. L'espace est suffisant pour garantir la sécurité de tous, mais aussi pour investir. L'épicerie solidaire a en effet profité de son déménagement pour acheter une chambre froide négative, un investissement d'environ 28 000 euros pour lequel l'association a été aidée par les collectivités notamment la région. Cet espace, c'est aussi la possibilité de stocker plus et donc d'acheter plus, or "tout le monde sait que si l'on achète en plus grosses quantités, on paie un petit peu moins cher" rappelle Catherine Japiot.

L'association a profité du déménagement pour faire des investissement comme cette chambre froide, neuve, dédiée aux aliments surgelés. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

800 bénéficiaires de l'épicerie solidaire

Avec ce déménagement, l'épicerie solidaire fait un investissement puisqu'elle a acheté les murs, là où jusqu'ici elle n'était que locataire. Un nouveau lieu pour accueillir toujours plus de bénéficiaires, Catherine Japiot note l'arrivée, depuis le début de la crise sanitaire, d'un nouveau public : "des personnes qui avaient des emplois précaires et qui ont perdu leur emploi mais il y a aussi des petites entreprises qui n'ont pas pu fonctionner pendant une durée assez longue, pour lesquelles les personnes avaient des revenus convenables et maintenant se retrouvent avec plus rien". Au total l'épicerie solidaire aide 800 bénéficiaires, sans compter les clients solidaires.

Epicerie solidaire : 14 rue Léon Serpollet (Auxerre). Du lundi au vendredi de 10H à 12H30 et de 13H30 à 18H. Ligne de bus n°6 arrêt Champoulains, esa89.fr