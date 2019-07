Un nouveau MacDonald's ouvre à Saint-Vit dans le Doubs

Saint-Vit, France

Saint-Vit a un nouveau MacDo, ça y est. Le chantier colossal du restaurant, commencé en avril, s'est achevé il y a quelques jours. C'est le quatrième restaurant de la chaîne à ouvrir dans l'agglomération de Besançon, après Chateaufarine, Ecole-Valentin et Chalezeule. Il est situé tout près du Super U sur la départementale, juste avant d'arriver à Saint-Vit.

Résultat : 150 places disponibles à l'intérieur du restaurant. Pour assurer le service, entre 30 et 40 salariés ont été recrutés, via Pôle Emploi ou la mission locale de Saint-Vit.

Les clients pourront manger sur une terrasse et une aire de jeux pour enfants a aussi été prévue. Le restaurant fait aussi drive : deux pistes extérieures permettent de commander en voiture via des caisses. Un espace tri sélectif a aussi été créer pour inciter les clients à être plus écologiques.

Le restaurant est situé près du Super U, sur la départementale juste avant d'arriver à Saint-Vit © Radio France - Marianne Naquet

Pourquoi Saint-Vit?

"La volonté de MacDonald's est de se rapprocher de ses clients, d'aller dans des villes plus petites en taille humaine", explique Nicolas Blanc, le directeur franchisé du nouveau restaurant. Autre argument de taille : le dynamisme économique du secteur, avec le Super U qui vient juste d'être refait.

Du côté des habitants, l'accueil est mitigé. Certains sont heureux comme Emilie, qui va emmener ses quatre enfants y manger, "pas trop souvent mais bon, il faut se faire plaisir". D'autres voient cette installation d'un mauvais oeil : "Les jeunes, ils vont devenir obèses", pense Jacky, un habitant de Saint-Vit de 55 ans. Lui jure qu'il n'ira pas. Chez les commerçants, on n'est pas trop inquiets. "Ça va peut-être nous ramener de la clientèle", espère la gérante du restaurant juste à côté.