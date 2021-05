Un nouveau magasin informatique à Pontonx/l'Adour, l'@telier du PC

Ancien restaurateur, chef d'une grande brasserie à Dax, suite à un accident et une nécessité de se reconvertir, Anthony Jouinot monte à Pontonx/l'Adour, l'@telier du PC.

Anthony est passionné depuis tout petit par l'informatique et le numérique. L’@telier du PC a ouvert ses portes à Pontonx/l’Adour le 3 avril, emplacement choisi car il n’y avait aucun informaticien dans le secteur et les personnes vivants dans les campagnes ont aussi des besoins informatiques. Elles peuvent ainsi éviter de longs trajets.

Anthony Jouinot effectue aussi bien de la maintenance que du nettoyage de PC encombrés et infectés, jusqu'au remplacement de pièces en passant par de la récupération de données sur disques durs endommagés et changements d’écrans cassés. Et cela sans détruire le budget de la clientèle. Cela revient beaucoup moins cher que de changer de machine et produire encore plus de déchets électroniques inutiles, en somme, l'excellence. Dans le futur, Anthony souhaite proposer une gamme de machines reconditionnées.

Je suis le roi du recyclage et de la seconde main (plaisanterie sérieuse d'Anthony Jouinot)

