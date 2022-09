Un nouveau magasin Playmobil a ouvert ses portes à Argentan

À peine rentré dans la boutique, on se croirait dans la caverne d'Ali Baba. Il y en a pour tous les goûts : village gaulois, Colisée romain, villages des 1900 à aujourd'hui avec des scènes de la vie quotidienne.

Le village gaulois tiré d'Astérix et les Vikings © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Ces décors émerveillent Marie-Julie, 22 ans : "J'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais petite. C'est incroyable, avec tous les décors déjà montés cela donne une idée de ce que l'on peut construire."

Lucien, 80 ans est lui venu avec sa petite-fille de 9 ans, Marie, dans le magasin. Les collections lui rappellent des souvenirs : "Ce sont les jouets de mon enfance. Je passais des heures à y jouer. Je suis ici pour ma petite fille, mais ça me donne envie d'y rejouer."

Le colisée romain © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Un magasin intergénérationnel

Cette boutique, Steven Chartier, l'a ouverte pour partager sa passion des Playmobil. Ce passionné possède une grande collection chez lui. Il est aujourd'hui ravi de la fréquentation que cette ouverture apporte :

"On est très très surpris de l'engouement des gens. On a plusieurs générations de grands-parents et de parents qui jouaient aux Playmobil qui en achètent aujourd'hui pour leurs enfants et jouent avec eux."

Steven Chartier et Céline Béziers, les deux gérants de la boutique "Playmo for life" © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Une boutique "test" prometteuse

Outre son côté amusant et ludique, le magasin de Steven Chartier vise aussi à redynamiser le centre-ville d'Argentan. Désignée "boutique test", son enseigne a bénéficié d'un loyer modeste et d'une aide à l'implantation. C'est aujourd'hui la seule enseigne Playmobil en Normandie. Un critère qui risque d'attirer de nombreux passionnés des quatre coins de la région :

"Ce commerce va apporter de la population. Les collectionneurs et les amateurs viendront à la fois ici pour découvrir la boutique, mais aussi, je l'espère, profiter des commerces à côté et donc apporter une nouvelle dynamique dans la ville.", s'enthousiasme le maire d'Argentan, Frédéric Léveillée.

Des boutiques "test" comme celle-ci, il en existe pour le moment 3 autres à Argentan, et toutes ont un concept original, le but étant d'amener de la population raconte Guy-Loup Delesalle, président de la délégation Orne de la Chambre de commerce :

" Il n'est pas question de venir faire concurrence aux commerces déjà existants. Les boutiques tests choisies ont toutes une touche d'originalité pour se démarquer et cela fonctionne très bien."

Une touche d'originalité qui devrait faire d'Alençon l'une des villes phares des collectionneurs normands de Playmobil. En attendant, le magasin continuera de faire rêver les petits...Mais surtout les grands.