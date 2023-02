Un nouveau master à Toulouse pour former les ingénieurs autour de la filière agroalimentaire durable

Comment bien manger ? Comment nourrir toute la planète ? Comment éviter d'abîmer la terre pour les générations futures ? Voilà quelques unes des questions qui sont au cœur du nouveau master proposé en septembre 2023 par la Toulouse Shool of Management et l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse. Il s'intitule "Management des Organisations agroalimentaires durables" et vise à accompagner la transition écologique.

"L'urgence de repenser nos systèmes alimentaires"

L'une des responsables pédagogiques de ce Master, Mélanie Tisné-Versailles, maître de conférence à TSM et conseillère régionale en charge de la solidarité alimentaire et de l'agrotourisme, était dans la Nouvelle éco ce mardi à 7H15. "Ce master est né de l'urgence de repenser nos systèmes alimentaires. Le but est de comprendre les règles, le droit, les acteurs, les diagnostics etc.", explique-t-elle. La notion de durabilité est importante. Nos systèmes sont dans l'urgence d'être repensés." Elle souligne que la Région Occitanie a créé une foncière agricole qui permet aux agriculteurs à qui les banque ne prête pas d'emprunter quand même de l'argent.

Ce parcours est ouvert à tous, les premiers dossiers pourront être déposés, en suivant ce lien , début mars. Une trentaine d'étudiants composeront la première promotion. Les frais de scolarité sont ceux d'un Master public, c'est à dire moins de 250 euros. Le parrain de la première promotion sera Yannick Jauzion ancien international de rugby, diplômé de l’École d’ingénieurs de Purpan.