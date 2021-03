Un nouveau mouvement de grève chez le fromager Bel, à Evron, pour une hausse des salaires

Un nouveau mouvement de grève ce jeudi à l'usine Bel d'Evron. C'est dans les Coëvrons que les célèbres mini-Babybel du groupe alimentaire sont fabriqués. La CGT appelle à cesser le travail pendant 24 heures jusqu'à vendredi matin. Le syndicat réclame une hausse des salaires plus importante que le 1% proposé par la Direction.

Un appel à la grève avait déjà été lancé le 8 mars dernier sur tous les sites Bel en France. Une trentaine de salariés s'étaient alors mobilisés à Evron pour fustiger les propositions de la direction : "C'est dérisoire au vu des efforts fournis par les salariés. On leur a beaucoup demandé, ils ont donné de leur sécurité et de leur santé, notamment pendant la période de la Covid-19", avait alors confié à France Bleu Mayenne Christophe Richter, salarié et délégué CGT.