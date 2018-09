Rumilly, France

Vulli est une petite entreprise de 100 salariés nichée au cœur de l'albanais à Rumilly en Haute-Savoie. Mais sa renommée est mondiale grâce à Sophie, petite Girafe en caoutchouc. Sophie, dont 37 ans après sa naissance, a déjà été vendue à 50 millions d'exemplaires dans 85 pays.

L'artisan de cette renommée internationale et réussite commerciale exemplaire s'appelle Serge Jacquemier, c'est un natif de Rumilly. Embauché il y a douze ans pour vendre Vulli et sa Girafe, Serge Jacquemier en a fait une vedette planétaire. "C'est l'amour, on est tombés amoureux de cette petite girafe. Et plus personne ne veut la quitter" dit-il.

Vendue dans 85 pays à travers le monde

Sous sa houlette, Sophie s'est connectée au monde, dispense ses conseils aux mamans sur le net, et la petite girafe sourit aujourd'hui sur pléthore de produits dérivés, serviettes, vêtements, et autres couverts. Elle est aujourd'hui vendue dans 85 pays à travers le monde. Résultat de cette offensive commerciale et marketing, en douze ans, le chiffre d'affaires a presque décuplé, passant de 4 à 30 millions d'euros.

"Avec une belle équipe, on peut renverser des montagnes. On peut partir d'un petit coin de Haute-Savoie pour conquérir le monde. C'est ce qu'on a fait" se réjouit Serge Jacquemier.

" Le succès mondial de Sophie c'est d'abord une histoire d'amour avec cette petite girafe" Serge Jacquemier Copier

Eric ROSSI et Serge JACQUEMIER avec leurs nouveaux bébés, les Klorofil, dans les magasins de jouets dans quelques jours. © Radio France - Marie AMELINE

"Le challenge est considérable"

Pour le successeur de Serge Jacquemier, Éric Rossi, passer après l'actu patron de Vulli est un challenge "considérable". C'est une entreprise florissante que Serge Jacquemier s'apprête à laisser à Éric Rossi, 55 ans dont trente passés dans l'univers du jouet, et notamment chez Hasbro au Bourget-du-Lac en Savoie.

Vulli mise aujourd'hui sur les Klorofil, des familles de petits animaux, canards, écureuils ou castors, pour diversifier son offre et toucher de nouveaux marchés. Depuis quatre mois, les deux hommes préparent cette transmission de témoin autour de ce dernier grand chantier initié par Serge Jacquemier, la diversification de la marque Vulli et l'arrivée, donc, d'ici quelques jours dans les magasins de jouets, de ces "Klorofil" qui vont insuffler une nouvelle vie, au second fleuron de la marque, l'Arbre magique crée il y a 43 ans.

"On s'est dit qu'il y avait une vie après Sophie la girafe. On va étendre notre savoir-faire sur de nouvelles cibles consommateurs" explique-t-il.