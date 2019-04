Un nouveau parking payant dans la baie du Mont-Saint-Michel : celui du Bec d'Andaine

Mont Saint-Michel, France

A partir du premier mai, il faudra de nouveau payer le parking du Bec d'Andaine à Genêts près du Mont-Saint-Michel dans le sud-manche. Ce n'était plus le cas depuis deux ans. Le Bec d'Andaine est un site prisé pour les départs de la traversée de la baie et il y a plusieurs années la commune avait déjà mis en place un système payant avec un employé sur le site mais comme il ne pouvait pas être présent en continu cela avait été abandonné en 2017. Mais depuis, l'intercommunalité qui a aujourd'hui la gestion du site a trouvé une autre solution : un système d'horodateurs. Le site a des coûts de fonctionnement et d'entretien (eau, électricité, sanitaires..). Catherine Brunaud Rhyn est maire de Genêts et vice-présidente à la communauté d'agglomération : " il y aura de l'entretien, de l'accueil, de l'information aux touristes et des actions de sensibilisation à l'environnement".

2000 randonneurs par jour au plus fort de la saison

Ce site est parfois fréquenté jusqu'à 2000 randonneurs par jour. L'idée ne pas faire payer aux habitants mais aux touristes. Alors l'intercommunalité qui en a repris la gestion en 2014 réfléchissait depuis deux ans a un nouveau système payant parce qu'avant c'était un employé qui récoltait l'argent à certaines heures de la journée mais comme il ne pouvait pas être présent 24/24H, des usagers se plaignaient d'une inégalité de traitement. Alors à partir du premier mai jusqu'au 30 octobre il y aura des horodateurs de 9H à 19H : 4 euros pour les voitures au lieu de 2 euros avant mais là ce qui change c'est que les deux premières heures seront gratuites. Pour les cars ce sera 25 euros et nouveauté là aussi la dépose des passagers sera elle aussi gratuite. L'accès aux toilettes ne sera pas payant non plus contre 50 centimes auparavant. "Un abonnement annuel de 20 euros est mis en place pour les guides, les locataires et les salariés du site", Catherine Brunaud Rhyn, maire de Genêts et vice-présidente à la communauté d'agglomération.

Les recettes estimées à 350 000 euros par an serviront aussi au recrutement des saisonniers qui assureront l'entretien du site, l'accueil, l'information aux touristes et des actions de sensibilisation à l'environnement.