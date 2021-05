Un nouveau plan de relance touristique dans l'Indre

Le département de l'Indre débloque 450.000 euros pour attirer les touristes cette saison. Plus de 1.000 séjours seront offerts notamment au travers d'un concours dès le 25 mai.

Comment ne pas penser aux vacances alors que le troisième déconfinement démarre en France. À deux semaine de la réouverture des terrasses des bars et restaurants, le département de l'Indre a dévoilé ce lundi son second plan de relance du secteur touristique en deux ans. Comme en 2020, l'enveloppe sera de 450.000 euros pour soutenir les hôtels, restaurants et l'ensemble des acteurs culturels du département. En tout, 1.100 séjours seront proposés avec des réductions pour l'hébergement ainsi que des bons pour manger au restaurants. Un concours sera lancé fin mai pour faire gagner 500 séjours.

"Nous ne pensions pas devoir établir un second plan", admet Serge Descout. Le président du conseil départemental de l'Indre se veut optimiste au regard du succès rencontré l'an passé : "nous avons eu 2,7 millions de participants au concours et les retombées sont immédiates et concrètes. Pour un euro investi c'est en moyenne quatre euros de retombées." L'arrivée du Tour de France à Châteauroux le 1er juillet devrait aider à remplir les hôtels.

La prime aux revenants

Le plan de relance touristique 2021 se décline en trois phases. Il y a d'abord le concours à proprement parler qui permettra de gagner 500 séjours. Pour y participer, il faudra se rendre sur le site internet Indre en Berry dès la fin du mois de mai. Le second volet du plan est une nouveauté par rapport à l'an passé. "Nous avons souhaité fidéliser les touristes", insiste Christian Bodin. Le président de l'Agence d'attractivité de l'Indre explique l'offre "parrain/filleul" : "un touriste qui est déjà venu sera un ambassadeur pour faire venir une nouvelle personne et les deux auront le droit aux offres."

"L'idée est de faire venir les gens, qu'ils découvrent l'Indre et que l'image du département change", Christian Bodin

Le parrain et le filleul bénéficieront d'une réduction de 50% sur leur hébergement avec un plafond de 320 euros. Ils pourront également profiter d'un chèque de 20 euros pour manger au restaurants et 20 euros supplémentaires pour faire une activité dans le département.

Une main tendue aux télétravailleurs

Enfin, le dernier volet du plan concerne le télétravail. Des offres valables hors périodes de vacances afin d'inciter les salariés de venir emménager dans l'Indre. "C'est l'une des conséquences de cette crise et des confinements. Le besoin de grand air se faire sentir", analyse Christian Bodin le président de l'Agence d'attractivité. Une centaine d'offre seront proposées : 50% de remise sur l'hébergement avec un plafond de 160 euros, un accès gratuit aux espaces de coworking, un chèque restaurant de 20 euros, même somme pour profiter d'une activité.