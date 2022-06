Un nouveau château prestigieux claque la porte du classement 2022 des Grands Crus de Saint-Émilion

Le classement 2022 des Grands Crus de Saint-Émilion perd encore un château historique. Après les très prestigieux Ausone, Cheval Blanc et Angélus, c'est au tour de La Gaffelière de le quitter ce mercredi, à trois mois de la parution du palmarès 2022. Son président Alexandre de Malet Roquefort dénonce : "On a été dégusté par des amateurs", lui dont la famille est aux manettes depuis 300 ans. Il peste contre une convocation devant les instances du classement pour s'expliquer sur son terroir et ses dégustations, mal notés avant la parution du palmarès en septembre prochain. "On a une quarantaine de dégustateurs. Les 40 ne peuvent pas se tromper", proteste Jean-François Galhaud, président du Conseil des vins de Saint-Emilion.

Un classement en perte de notoriété

La première vague de départs a été initiée par les deux premiers, à l'été 2021. Selon Ausone et Cheval Blanc, cette classification ne s'intéresse plus à la qualité du vin. Ils dénoncent une dérive marketing. La première salve écorne l'image de ce classement publié tous les dix ans. Angélus emboîte le pas et évoque "un classement est devenu vecteur d'antagonisme et d'instabilité". Le co-propriétaire de ce dernier avait été condamné pour "prise d'illégale d'intérêts" à propos du palmarès 2012, une série d'affaires judiciaires qui acte le début d'une lente et longue descente aux enfers.