Un nouveau président pour la fédération des boulangers de Dordogne

Le renouveau pour les boulangers de Dordogne. Ils s'associent de nouveau au sein d'une fédération départementale. Elle est née lundi sous l'impulsion de la fédération régionale. C'est Cédric Raynal, boulanger à Léguillac-de-l’Auche, à l'ouest de Périgueux, qui a été élu président.

Cela faisait près de sept ans qu'il n'y avait pas de fédération en Dordogne. Elle va permettre aux professionnels de s'entraider et d'obtenir des aides juridique et sociales. "On a vraiment besoin d'un syndicat pour nous soutenir, explique Cédric Raynal, nous représenter au plus haut et nous défendre. Comme c'est une fédération, ça va aussi recréer des liens entre boulangers collègues et pas ennemis."