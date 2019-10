Un nouveau président pour le BTP en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le BTP vauclusien a un nouveau président : Christian Pons de l'entreprise Girard, spécialisée en maçonnerie et restauration de monuments historiques. La société compte 170 salariés à Avignon. La fédération du BTP en Vaucluse représente 400 entreprises et 6 000 salariés des travaux publics et du bâtiment.