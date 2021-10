Un nouveau projet en route pour l'ancien hôpital civil de Rochefort

Il est qualifié par certains habitants de Rochefort de "verrue architecturale". Situé en plein centre-ville, le bâtiment de l'ancien hôpital Saint-Charles, construit dans les années 70, est désaffecté depuis plus de dix ans. Au départ, la ville voulait le détruire, l'Etat a dit non. Plus récemment, un projet avec un promoteur a cafouillé. Cette fois, c'est peut-être la bonne : mercredi 13 octobre, un nouveau projet a été présenté en Conseil municipal. Il prévoit de garder la barre principale et la tour, et de construire un nouveau bâtiment juste à côté.

Le site accueillera un millier d'étudiants

En près de dix ans, le site est devenu une friche, laissé à l'abandon. Dans quelques années, il accueillera "des bureaux aux premiers étages. Ils seront consacrés à du tertiaire, affirme Hervé Blanché, le maire de Rochefort. Ensuite, les étages suivants seront des logements étudiants. Puis des logements privés. Enfin, tout en haut, _nous aurons un restaurant panoramique_", développe l'élu.

Le bâtiment contient aussi une tour. "Elle va être gardée, bien entendu", confirme Hervé Blanché. Le maire précise aussi qu'un autre bâtiment va être construit, juste à côté de celui existant. "Cela va permettre d'accueillir un pôle d'enseignement supérieur : l'école d'infirmiers et d'aides-soignants de La Rochelle et Rochefort." Quand tout sera fait, près de 1 000 étudiants circuleront sur le site.

Physiquement, le bâtiment ne va pas changer énormément

Et pour ce qui est de l'architecture ? Certains auraient bien aimé voir disparaître cette verrue du paysage. Le maire coupe court : "Le bâtiment date des années 70, il est d'une architecture des années 70. On ne va pas le changer entièrement, physiquement, il ne va pas changer énormément. Mais _quand il était en activité, cela ne dérangeait personne_. Après, l'architecture va sûrement un peu bouger, je l'espère."

Le maire envisage un début des travaux dans un an, en septembre 2022. "Et pour la fin, on table sur quatre ans, fin d'année 2025 si tout va bien", anticipe Hervé Blanché. Maintenant, la Sempat 17 (Société d'économie mixte patrimoniale), qui récupère le projet, doit trouver "des privés, des opérateurs", des personnes intéressées pour réaliser le projet. Rien que pour la tour, les travaux sont estimés à environ 20 millions d'euros.