Sault, France

Sault va également s'équiper pour accueillir des cyclistes. C'est une nouveau projet d' "UTN", unité touristique nouvelle.

Dans le cadre de la loi Montagne, les délégués ont voté pour la révision du SCOT, le schéma de cohérence territoriale qui ouvre la voie à des unités touristiques nouvelles. Trois sont déjà en projet.

À Bédoin , le projet est un "All Bike", un projet de complexe hôtelier 4 étoiles avec vélodrome, cinéma et galerie commerciale de luxe.

, le projet est un "All Bike", un projet de complexe hôtelier 4 étoiles avec vélodrome, cinéma et galerie commerciale de luxe. À Malaucène, c'est un complexe touristique qui est en projet, sur le site des anciennes papèteries, avec hôtel quatre étoiles, appart'hôtel et une quarantaine de villas.

Un accueil vélo à Sault

Troisième projet, tout juste annoncé cette fois sur le plateau d'Albion. Il s'agit d'un "accueil vélo" avec "une cinquantaine de couchages ou plus", spécialisé cyclotourisme.

Les promoteurs veulent aménager l'ancien hôpital de Sault, "vide depuis cinq, six ans", précise le premier adjoint au maire, Jean-Pierre Ranchon, depuis le déménagement de l'hôpital vers un bâtiment neuf.

Rien à voir avec les projets de Malaucène et de Bédoin : là, le complexe sera plus modeste, "entre l'auberge de jeunesse et l'hôtel de luxe", ajoute l'élu. Un dossier "peut être faisable l'année prochaine, en 2019".