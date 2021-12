Un nouveau quartier au Lude pour remplacer l'ex site de Candia

La ville du Lude va récupérer une partie de l'ex site de Candia. Quatre hectares et des bâtiments vétustes qui seront démolis pour laisser place à des aménagements en bords de Loir et à un nouveau quartier.

Depuis la fermeture de la laiterie Candia en 2014, le site du Lude était quasiment à l'abandon. La communauté de communes Sud-Sarthe va en transformer une partie en gendarmerie. Elle souhaitait trouver un repreneur pour le reste du site, mais aucune offre ne satisfaisait la municipalité. La ville va donc reprendre en janvier prochain ces quatre hectares pour un euro symbolique.

"C'est un espace au pied du château, en entrée de ville, à côté de la gendarmerie, nous étions tous d'accord pour dire que c'était un site qui ne devait pas repartir sur de l'industriel", explique la maire de la commune Béatrice Latouche. La ville va donc démolir ces bâtiments, en partie pour permettre de poursuivre les aménagements des bords de Loir, un projet qui doit débuter en 2022. "Après Candia, la ville est propriétaire de terrains donc ça nous permettrait d'aménager quasiment un kilomètre avec des coins pique-niques, des coins pour se balader, des pistes cyclables."

Un coût estimé à deux millions d'euros

La municipalité veut miser sur ses labels Petites cités de caractères et Petites villes de demain. "On trouvait plus intéressant de réaménager ce site plutôt à la façon d'un nouveau quartier", poursuit l'édile. "On n'a rien définit encore aujourd'hui, car l'objectif est de travailler avec la population et de monter un véritable projet d'aménagement."

Le coût est pour le moment déjà estimé à 2 millions d'euros pour le désamiantage et la démolition des bâtiments. La ville va notamment demander un soutien de l'État via divers dispositifs. La communauté de communes demande également 89.000 euros pour compenser deux années de taxes foncières, une demande de dégrèvement sera déposée au Trésor Public.