Un nouveau record à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse, plus de 9 millions de passagers

9,1 millions de passagers ont pris l'avion à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse en 2019. C'est une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Un nouveau record de fréquentation. Parmi les destinations favorites : Londres,Amsterdam et Berlin.

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse a dévoilé son bilan 2019, une année qui se termine avec un nouveau record de fréquentation : 9,1 millions de voyageurs ont pris l'avion.

C'est une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. L'EuroAirport c'est une centaine de destinations et 25 compagnies aériennes.

Londres en tête des destinations

Parmi les destinations favorites : Londres, Amsterdam ou encore Berlin, c'est d'ailleurs le trio de tête. C'est la compagnie Easyjet qui transporte le nombre le plus important de passagers, près de 5 millions et demi. C'est une hausse de 7% par rapport à l'année dernière.

Gros dossier pour cette année : la lutte contre les nuisances sonores

Le gros dossier de cette année 2020, c'est la réduction des nuisances sonores. Un processus est en cours a indiqué l'EuroAirport, puisque les riverains de l'aéroport ne cessent de se plaindre.

Il y a encore des efforts à faire et des expériences à mener, surtout entre 23 heures et minuit, avec la réduction de la circulation des avions et la modification de la trajectoire des appareils.

Des mesures vont-être renforcées . Les premiers effets concrets devraient intervenir d'ici la fin de l'année 2020, ou en début d'année 2021.