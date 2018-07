Le Mans, France

La SCI Val de Sarthe va devoir payer des indemnités aux promoteurs du projet Ikea à Béner, a tranché la cour d'appel administrative de Nantes en début de semaine. C'est une nouvelle défaite des anti-zone commerciale après celui d'une association de protection de l'environnement fin juin. Mais cela ne signifie pas forcément que les travaux vont commencer. Il reste au moins sept recours d'une autre association d'opposants, Les Amis et Riverains de Béner, à purger.

La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de la SCI Val de Sarthe lundi 23 juillet 2018. © Radio France - Marie Mutricy

La SCI Val de Sarthe devra donc verser 1000 euros à la communauté urbaine Le Mans Métropole ainsi qu'au principal promoteur du projet de zone commerciale à Béner. © Radio France - Marie Mutricy

Une avancée pour les porteurs du projet Ikea

La condamnation de cette société de promotion immobilière est quand même un pas en avant pour les porteurs du projet Ikea car les plaignants - s'ils ne se pourvoient pas devant le Conseil d'Etat - devront leur verser 1000 euros. Un jugement que Les Amis et Riverains de Béner liront sans doute avec attention. Ces opposants au projet de zone commerciale ont encore 7 recours devant la justice administrative. Les premiers seront étudiés à l'automne, les autres au premier semestre 2019. Ils ont beau promettre d'aller en appel puis devant le conseil d'Etat, la plus haute cour administrative, ce sont des procédures coûteuses et l'association est aussi sous le coup d'une assignation pour recours abusifs.

Des recours non-suspensifs

Les travaux pourraient commencer sur l'immense terrain de 35 hectares. Mais selon l'association, les banques ne financeront pas les travaux avant l'épuisement de toutes les procédures légales. Le permis de construire accordé par la maire d'Yvré-l'evêque en septembre 2017 est valable trois ans. Mais il n'y a pas d'urgence pour les promoteurs car toute action devant le tribunal administratif suspend ce délai. Le bras de fer entre pro et anti-Ikea peut donc continuer encore quelques années. Mais Claude Hervé, le propriétaire du Leclerc des Fontenelles qui déménagera dans cette zone une fois tous les recours purgés n'est pas pressé. Il a commencé a acquérir les terrains pour ce projet il y a au moins 25 ans...