Ouverture d'un restaurant-galerie à Guéret

Guéret, France

Tartare de betterave, risotto aux champignons et aux asperges, clafoutis aux cerises. Voici le tout premier menu de L'Esquisse, restaurant qui a ouvert ce lundi 3 juin dans le centre-ville de Guéret. Sa particularité : il mélange art et gastronomie.

"J'aime l'art, j'aime la cuisine, je trouvais que les deux se mariaient bien", résume Damien Pieras, le patron. Creusois de naissance, il n'avait pourtant pas l'intention de poser ses valises à Guéret. Ce qui l'a retenu, c'est le local : anciennement occupé par le salon de thé L'Imprimerie, il offre un espace lumineux avec de grands murs blancs et une arrière-salle aux pierres préservées. "Je suis tombé sous le charme", explique Damien Pieras.

Art et cuisine

La partie galerie accueille des tableaux, à vendre, qui changeront régulièrement. Jusqu'à début août, ce sont les œuvres de l'artiste Elisabeth Rogers qui habilleront L'Esquisse, le vernissage est prévu vendredi 7 juin, à 17h. À partir de 9h du matin et jusqu'à 16h, des boissons froides et chaudes y seront proposées. Des jeux de société et des livres seront aussi à disposition. "Le but est de créer un espace convivial, indique le patron. Je voudrais aussi organiser des ateliers cuisine, par exemple une découverte de la pâtisserie pour les enfants, ou proposer à des producteurs locaux de venir présenter leurs produits."

Le côté thé, café, jeux de société et livres de L'Esquisse © Radio France - Lisa Melia

Le côté restaurant de L'Esquisse © Radio France - Lisa Melia

Les produits, justement, sont locaux, autant que possible. Côté restauration, Damien Pieras mise sur le circuit court. Dans la mesure du possible. Si les cerises du clafoutis venaient de Corrèze, le riz arrivait de Camargue. "C'est une position presque politique, assure le chef. Dans pouvoir d'achat, il y a 'pouvoir', c'est ce que nous, consommateurs, pouvont faire pour améliorer les choses."

S'installer en centre-ville

Pas facile, reconnaît Damien Pieras, de s'installer à Guéret, alors que le centre-ville est plus habitué aux fermetures de commerces qu'aux nouvelles enseignes. Il compte sur le fait que les restaurateurs sont, pour la plupart, complets le midi, signe qu'il y a une demande et de la place pour de nouveaux arrivants. Il attend aussi beaucoup du plan "Coeur de ville", qui doit permettre de redynamiser le centre.

"Idéalement, j'aimerais voir s'installer un marché des producteurs au centre-ville, mais je prêche pour ma paroisse", explique Damien Pieras. Reste cette évidence : "le midi, les gens mangent !" Le patron de L'Esquisse espère donc les accueillir.

L'Esquisse a ouvert ses portes ce lundi 3 juin à Guéret © Radio France - Lisa Melia

PRATIQUE :

L'Esquisse, 9h - 16h 9, rue du marché à Guéret 05.55.81.07.34