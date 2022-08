Le service de livraison Lyveat se déploie à Villefranche-de-Lauragais

Vous connaissez sans doute UberEats ou Deliveroo. Des service de livraison à domicile, dans le secteur alimentaire. Vous connaissez en revanche peut-être moins Lyveat; une plateforme qui propose le même type de service, avec toutefois un modèle légèrement différent. Déjà présente à Castelnaudary depuis le 26 septembre 2021, elle vient de s'installer cet été à Villefranche-de-Lauragais.

Livraison dans les villes moyennes

Créé en 2019, Lyveat est déjà présent dans plus de 120 villes en France. Toutes de taille moyenne ou petite; alors comment ce modèle peut-il être rentable ? "On s'implante dans les villes de moins de 60 000 habitants. Ce sont des zones très mal desservies par nos concurrents. Nous on s'est positionnés là dessus. Généralement les clients sont très heureux de nous accueillir" explique Charly Castille, responsable marketing et communication.

C'est vrai que globalement les avis à Villefranche-de-Lauragais sont plutôt positifs. "Si c'est dans le coin pourquoi pas, nous on travaille juste à côté" réagit par exemple ce jeune homme, qui s'est déplacé pour venir chercher sa pizza dans un établissement qui ne travaille pas avec Lyveat. D'autres sont plus mitigés : "C'est une petite ville, honnêtement je ne l'utiliserai pas, tout est à côté" affirme cette jeune femme.

Un choix pour le moment limité

Romain, lui, a déjà fait appel à ce service de livraison à Villefranche-de-Lauragais. Il a noté un petit point d'amélioration : "Il y a déjà quelques livraisons dans deux-trois boutiques, après il va falloir que tout les autres commerçants s'y mettent aussi pour encourager la livraison à domicile". En effet, pour le moment, on compte uniquement cinq établissements sur la plateforme dans la commune.

Ce manque de choix a découragé Axelle : "C'est dommage qu'il y ait tout le temps les même choses, je regrette qu'il n'y ait pas les bons restaurants qui s'y soient mis (...) McDo non merci !". Si certains restaurateurs refusent pour le moment de travailler avec Lyveat pour diverses raisons (ils ont déjà leur propre service de livraison, ils ne veulent pas être contraints en termes de cadences etc.), ils savent qu'un jour ils seront peut-être amenés à collaborer avec ce type de plateforme.

Des commandes en hausse ?

Pour les restaurateurs, travailler avec ce type de service de livraison se traduit souvent par une hausse des commandes; 10% de plus environ pour l'un des cinq établissements qui travaille avec Lyveat à Villefranche-de-Lauragais. Et ca n'est que le début. Ce chiffre peut grimper autour de 25 à 30% dans les villes ou la plateforme est déjà installée depuis plus de temps, selon certains observateurs.

A Villefranche-de-Lauragais, Lyveat travaille pour le moment avec deux livreurs. Elle en cherche un troisième, notamment pour travailler le vendredi. La plateforme promet en ligne un "paiement équitable pour les livreurs". Ces derniers perçoivent l'intégralité des frais de livraison. En revanche, ils travaillent sous le statut d'auto-entrepreneurs.