Un nouveau site internet pour trouver du travail en Mayenne

Le site internet e-parcourspro.fr vient d'être lancé en Mayenne par Laval Agglo en partenariat avec Pôle Emploi et la mission locale 53. Il permet aux demandeurs d'emploi et à ceux ayant déjà du travail, d'avoir un accès encore plus rapide aux annonces et aux formations.

C'est une première en France et il est expérimenté en Mayenne. Le site internet e-parcourspro.fr est lancé par Laval Agglomération en partenariat avec Pole Emploi et la mission locale 53 notamment. Ce portail internet permet de trouver des offres d'emplois et des formations en fonction des compétences que vous avez inscrites sur votre profil. En Mayenne d'après les derniers chiffres du chômage, 10.700 mayennais n'exercent aucune activité.

"Je préfère amener un CV en main propre" Copier

Le e-parcours est accessible à tous depuis n'importe quel moteur de recherche et partout en France. Cet outil se veut plus simple d'utilisation par rapport aux sites internet ou aux réseaux sociaux comme LinkedIn ou doyoubuzz permettant aussi de trouver du travail ou de valoriser son profil. Sur e-parcourspro.fr vous pouvez entrer des informations sur votre parcours, des photos de vos expériences professionnelles, des attestations de stage et de formations. L'idée du e-parcours est de mettre encore plus en valeur les compétences. "Si vous avez eu plusieurs métiers au cours de votre carrière professionnelle, le e-parcours permet de compiler toutes vos compétences acquises et pas forcément sur un seul métier. Désormais les entreprises pourront vérifier précisément les compétences du demandeur d'emploi" explique Patrice Bellanger le directeur territorial de Pôle Emploi.

Le site internet e-parcourspro.fr est lancé depuis lundi en Mayenne - Capture écran - e-parcourspro.fr

Ce site internet pourra peut-être aider Bruce, 40 ans. Le chaudronnier-soudeur a de nombreuses compétences. "J'ai du mal à trouver du boulot et pourtant je suis soudeur depuis 15 ans. Avant on fuyait le travail, maintenant c'est le travail qui nous fuit" explique ce demandeur d'emploi. De son côté Dominique, nourrice de 56 ans regrette que la recherche d'emploi passe encore une fois par internet, sans contact humain. "Je travaille chez Aid'aDom, je remplis des candidatures avec des employeurs. Eux me renvoient un texto pour me dire que mon profil ne les intéresse pas. Je préfère amener un CV en main propre" explique cette Mayennaise. En France 20% de la population active n'utilise pas internet pour trouver du travail.

"J'ai du mal à trouver du boulot et pourtant je suis soudeur depuis 15 ans. Avant on fuyait le travail, maintenant c'est le travail qui nous fuit"

L'outil e-parcourspro.fr a été créé par la société Altays en partie basée à Laval. D'après son président, Yann Guezennec, ce site internet s'adresse aux demandeurs d'emplois mais aussi à ceux qui ont déjà un travail. "La plupart des autres sites, comme LinkedIn par exemple, s'adressent à des demandeurs d'emploi de niveau bac+3, bac+5. Là c'est vraiment orienté pour tout type de population. Le e-parcours est assez atypique car lorsque vous avez fait un stage, vous en avez rarement la preuve. Et bien là il est possible d'apporter les preuves de ce que vous venez de faire" explique le fondateur d'Altays.