Un nouveau site internet pour trouver un emploi en Pays de la Loire

La Région Pays de la Loire dévoile, ce vendredi, un nouveau site internet pour trouver plus "facilement" un emploi, mais, aussi pour recruter des salariés. Plus de 70.000 offres sont déjà en ligne.

Plus de 70.000 offres d'emplois sont déjà en ligne sur ce nouveau site internet qui vient d'être dévoilé par la Région Pays de la Loire. Ce vendredi, il était présenté pour mettre en avant ce travail avec plus de 1.000 entreprises partenaires. Une nouveauté dont se félicite la présidente de la Région, Christelle Morançais : "Ce nouveau site doit permettre de faciliter et d’accélérer la rencontre entre les besoins en compétences des entreprises et les candidats."

Faciliter le recrutement

La création de cette plateforme part d'un constat de la Région. "Nos entreprises peinent à recruter, et tous les secteurs de l’économie sont concernés : 51.8% des entreprises ligériennes déclarent rencontrer des difficultés à recruter des salariés (contre 44.9% sur le plan national). Et ce chiffre monte à 52.1% dans celui de l’industrie et à 70.8% dans le secteur de la construction", explique Christelle Morançais.

Il s'agit d'un service gratuit pour les candidats et les entreprises. Toutes les offres seront classées par secteur d'activité, mais aussi par zone géographique. Ce projet fait partie d'un groupe de cinq mesures adoptées par la Région en octobre dernier en lien avec l'emploi.