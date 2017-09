Un nouveau site internet répertorie toutes les offres d'emplois sur Caen la Mer

Pas facile de s'y retrouver dans le maquis des offres quand on cherche un emploi ou un stage. Pour vous aider dans vos démarches, la communauté urbaine de Caen la Mer lance un site web qui recense à lui seul les offres de 1500 sites pour trouver du travail dans la région caennaise.

Ce site, c'est en quelque sorte un guichet unique qui recense les offres proposées dans les 50 communes de Caen la Mer, aussi bien celles proposées par Pôle Emploi que celles diffusées sur le Bon Coin, en passant par les sites spécialisés. Pour la vice-présidente de la Communauté Urbaine déléguée à l'emploi, à l'insertion et à l'économie sociale et solidaire, Stéphanie Yon-Courtin, la plate-forme "s'adresse à tous les demandeurs d'emplois. Cette démarche s'inscrit surtout dans une volonté globale de rendre le territoire encore plus attractif en aidant à faire venir les conjoints et conjointes de personnes qui ont trouvé un emploi ici, mais qui elles se retrouvent sur le carreau." D'autres collectivités ont déjà lancé des expériences similaires.

Des offres d'emplois, mais aussi de stages et de contrats en alternance

Sur www.emploi-caennormandie.fr on trouve évidemment des offres d'emplois mais aussi des propositions de stages et de contrats en alternance. Quant aux entreprises, elles peuvent aussi déposer directement leurs offres sur le site. Les recherches se font par mots-clés pour vous faciliter le travail. Il reste maintenant au site à trouver son public.