Rougnat, France

Bonne nouvelle pour l'entreprise de filature Fonty, à Rougnat, elle va pouvoir bénéficier de fonds européens et régionaux pour se moderniser et créer de nouvelles parts de marché.

La moitié du projet pris en charge par l'Europe et la région

La filature Fonty, qui produit des fils de laine à destination notamment de Chanel ou Dior, a été sélectionnée tout comme 253 "nouveaux projets" en région Nouvelle Aquitaine. C'est l'une des sept dernières filatures en France, "une rescapée" précise le gérant de Fonty Benoît de Larouzière, "mais quand on est rescapé, on n'investit plus donc au cours des 25 dernières années, il n'y a eu aucun investissement"

La filature Fonty à Rougnat a été fondée en 1880, la transformation numérique ne changera le mode de production traditionnel - Fonty

A elles deux, l'Europe et la région lui versent une enveloppe de près de 110.000 euros (Union Européenne : 66.082 euros, région Nouvelle-Aquitaine : 44.054 euros), elles financent à hauteur de 50% un grand projet de transformation des systèmes informatiques et numériques.

Sans internet on ne peut pas se faire connaître et on ne peut pas développer la marque donc on ne peut pas développer les ventes - Benoît de Larouzière, gérant de Fonty

Fini le vieux site internet actuel et les vieux logiciels, c'est essentiel pour l'entreprise explique le gérant, Benoît de Larouzière "Ce projet numérique, c'est ce qui était le plus urgent, le plus pressé. Sans système informatique, on ne peut pas aller sur internet, sans internet, on ne peut pas se faire connaître et on ne peut pas développer la marque donc on ne peut pas développer les ventes".

Un nouveau type de client visé

Le mode de production traditionnel reste inchangé, mais la transformation du site internet va ainsi permettre à Fonty de s'adresser à un tout nouveau type de client "les particuliers qui veulent une pelote de laine. Surtout les plus urbains, ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent leur pelote tout de suite. Grâce à notre nouveau site et notre nouveau système informatique, on connaîtra parfaitement l'état de nos stock à l'instant T" estime Benoît de Larouzière.

C'est le tout premier coup de pouce concret que reçoit l'entreprise depuis deux trois ans selon le gérant, "ça redonne un poumon à l'entreprise, de quoi ressusciter la filière laine et lui redonner la place qu'elle mérite" estime-t-il.

Journées portes ouvertes

Ce vendredi 27 et ce samedi 28 juillet, Fonty ouvre ses portes au public pour visiter gratuitement la filature.

Horaires : 9h-12h30 14h-17h30

Adresse: Filature de Rougnat - Le moulin neuf - 23700 Rougnat