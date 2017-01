Un nouveau sursis pour GM&S à La Souterraine

Le tribunal de commerce de Poitiers a accordé ce vendredi un nouveau sursis aux salariés de GM&S. Il leur a fixé rendez-vous au 17 mars. D'ici là, la région et l'Etat se sont engagés à verser 1,7 euros pour payer les salaires jusqu'en mars.

Les salaries de GMetS Industry à la Souterraine ont fait le voyage jusqu'à Poitiers ce vendredi. Le tribunal de commerce devait une nouvelle fois statuer sur le sort de l'entreprise placée en redressement judiciaire. Deux cent cinquante salariés et quelques élus étaient sur place.

Les salariés de #GMSInsustry quittent #LaSouterraine direction le Trib de Commerce de Poitiers #Creuse pic.twitter.com/NZQdCqNFxk — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 27, 2017

L'audience a duré moins d'une heure

Contrairement au 2 décembre, les salariés n'ont pas pu rentrer dans la cour du tribunal. Ils ont donc attendu dans la rue et se sont fait entendre à grands coups de pétards, feux d'artifice et cors de chasse. Trois délégués syndicaux, accompagnés de l'avocat du Comité d'Entreprise ont assisté à l'audience qui a duré moins d'une heure. Ils ont demandé au tribunal d'accorder les pleins pouvoirs à l'administrateur judiciaire et au directeur d'appui. Le tribunal rendra sa décision mercredi 1er février

Prochain point d'étape le 17 mars au Tribunal de Commerce de #Poitiers pour les #GMSIndustry #Creuse pic.twitter.com/8LKtgMECS6 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 27, 2017

On est dans le couloir de la mort

Le tribunal de commerce de Poitiers a fixé la date d'un nouveau rendez-vous, le 17 mars, pour voir si la situation a évolué, s'il a des offres de reprises et pourquoi pas d'en choisir une si elle semble pérenne. Pour Me Jean-Louis Borie, l'avocat du C.E et des représentants du personnel : "rien n'est gagné, c'est un sursis avec mise à l'épreuve". L'avocat explique que maintenant il faut que les pouvoirs publics fassent pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils donnent du travail à l'entreprise.

Le Tribunal de Commerce de #Poitiers rendra sa décision mercredi mais à priori poursuite d'activité #GMSIndustry pic.twitter.com/hfyWiTTLSI — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 27, 2017

Les salaires seront payés jusqu'au mois de mars

Jeudi soir, à l'issue d'une Comité d'Entreprise Extraordinaire qui a duré plus de 6 heures, la CGT a réussi a obtenir des engagements écrits de la part de l'Etat et de la région Nouvelle Aquitaine pour le financement de la période d'observation. Ils se sont engagés sur un million sept cent mille euros pour payer les salaires jusqu'en mars. L'usine GMetS Industry emploie 282 personnes à La Souterraine.