Un nouvel accueil pour animaux et une conciergerie au Futuroscope

Un nouveau bâtiment d'accueil pour les animaux va voir le jour sur le site du Futuroscope . A l'entrée du Parc de l' Image, sur le parking du Futuroscope un bâtiment flambant neuf va pouvoir accueillir une nouvelle implantation avec un nouvel Accueil Animaux (il en existait déjà un), mais aussi les services logistiques hôtellerie et conciergerie du parc.

Constitué de trois espaces adaptés au confort des animaux, le nouvel accueil proposera 32 boxes dont deux tempérés et six abrités des intempéries, incluant aussi une chatterie pour six chats et uniquement pour le gardiennage de jour à 10 euros la journée de gardiennage. Deux millions d'euros d'investissement ont été nécessaire pour une ouverture prévue l'été prochain.

ⓘ Publicité

Le site qui va accueillir les nouveaux bâtiments © Radio France - Vincent Hulin

1.700 animaux sur une saison

L'accueil actuel du Parc voit passer habituellement 1.700 animaux sur une saison, avec un pic au mois d'aout à 600, essentiellement des chiens. Vingt cinq postes vont être créés grâce à ce nouveau bâtiment et ces nouveaux services, notamment pour la conciergerie qui proposera un click'n collect piéton (pour de la nourriture ou des courses commandées en ligne) une lingerie (linge sale/propre à destination et provenance des écolodges et l'hôtel cosmos) et un garage avec lavage de voitures.