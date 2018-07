Alsace, France

Dans une autre vie professionnelle, il était conseiller de gestion. Depuis début mars, Christophe Pille est artisan affûteur itinérant. A bord de sa camionnette Alsace affûte, il sillonne les villes et les villages d'Alsace pour proposer ses services aux particuliers, mais aussi aux restaurateurs, aux coiffeurs, aux bouchers, aux menuisiers ou encore aux toiletteurs.

Plusieurs machines sont installées dans la camionnette Alsace affûte. © Radio France - Aurélie Locquet

Trois étape pour une lame bien affûtée

Plusieurs étapes sont nécessaire pour obtenir un couteau qui coupe bien, et la plus importante n'est pas la plus évidente. "D'abord on affûte, on refait le fil. Deuxième phase, c'est le démorfilage, parce que pendant l'affûtage on créée une ébavure de métal qu'on appelle le morfile, et ce morfile on va le retirer, c'est la deuxième phase qu'on appelle le démorfilage. Et enfin la troisième phase, c'est le plus important, c'est ce qui va faire que la lame sera tranchante et résistante dans le temps, c'est le polissage." Trois étapes que vous retrouvez avec les explications de Christophe Pille en vidéo.

Les tarifs pour l'affûtage commencent à partir de 3 euros pour les petits couteaux de cuisine ou les couteaux de table. Comptez 7 euros pour une chaîne de tronçonneuse, 8 euros pour une scie égoïne, ou encore 20 euros pour un rasoir coupe-chou.

Pour prendre rendez-vous, Christophe Pille est joignable au 06 25 25 05 13.